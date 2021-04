Betaald parkeren lijkt ondanks kritiek onvermijdelijk voor wijken

Oppositiepartijen Partij voor de Dieren en Student & Stad zien de uitbreiding van het betaald parkeren namelijk wel zitten. De coalitiepartijen zijn ook voor, al stribbelt D66 nog wat tegen.

'Wens van bewoners'

'Het betaald parkeren is een wens van veel bewoners', meent wethouder Broeksma. Zij kunnen vaak geen parkeerplek vinden in hun eigen wijk en zijn graag bereid te betalen om makkelijker een parkeerplek te vinden. Nu zouden forensen en bewoners van andere wijken er veelvuldig parkeren, en zo parkeerplekken van bewoners innemen.

Niet iedereen is het daarmee eens, en bovendien vragen verschillende fracties zich af of het draagvlak onder wijkbewoners wel zo groot is als de wethouder suggereert. Het CDA hield een online enquête, waaruit volgens de christendemocraten blijkt dat lang niet iedereen erop zit te wachten. Bewoners van Paddepoel zouden bijvoorbeeld in meerderheid tegen zijn.

Geld verdienen

Ook SP, VVD, de Stadspartij, 100% Groningen en de PVV hebben hun twijfels bij het onderzoek en zijn tegen de uitbreiding. 'Gaat het wel om de parkeerdruk, of wil de gemeente hier gewoon geld mee verdienen?', vraagt PVV'er Kelly Blauw zich bijvoorbeeld af.

Coalitiepartij D66 toont zich bij monde van fractievoorzitter Tom Rustebiel ook kritisch. 'We weten niet hoe het plan eruit had gezien als de inwoners vooraf gehoord waren. Dat is nog steeds niet helder', zegt hij. Toch lijkt D66 het plan tijdens de raadsvergadering van komende week wel te steunen: 'Ik denk wel dat we verder kunnen met dit idee, want we willen wel deze kant op.'

Vijftig euro

Bewoners van de wijken waar het betaald parkeren gaat gelden moeten straks vijftig euro per jaar gaan betalen. 'Mensen met een auto kunnen dat bedrag over het algemeen goed missen', zegt Student&Stad-raadslid Steven Bosch. 'Het is een vrij geringe financiële belasting', vindt ook Kirsten de Wrede (PvdD).

De Groninger gemeenteraad praat komende woensdag verder over de kwestie en stemt er daarna vermoedelijk ook over.