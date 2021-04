‘Dikke vinger naar mensen die naast hoogspanningsmasten bij Aduard wonen’

Waarom greep de gemeente niet in toen ze zag dat bedrijven onjuiste informatie verstrekten over het al dan niet blijven staan van oude hoogspanningsmasten bij Aduard? Die vraag stelde GroenLinks woensdagavond in de raadsvergadering van Westerkwartier.

Tennet bouwt een nieuwe hoogspanningslijn tussen Vierverlaten en Eemshaven. Het bedrijf beloofde dat de oude masten zouden worden verwijderd, maar in februari bleek dat er bij Aduard en Den Horn toch een paar blijven staan.

In de geraamtes die behouden blijven, hangt telecomapparatuur van Novec, een dochterbedrijf van Tennet. Zij is verantwoordelijk voor de dekking van het mobiele netwerk.

Vergunning is volgens gemeente onnodig

Novec heeft afspraken gemaakt met de eigenaren over de huur van de grond waar de hoogspanningsmasten met telecomapparatuur op staan. Als de ‘armen’ van die masten worden verwijderd, kunnen zij dienen als telecommasten, zo redeneert het bedrijf.

De gemeente was daarvan op de hoogte, want Novec heeft in 2018 een vergunning aangevraagd voor het behoud van de twee masten. Maar omdat het om bestaande objecten gaat, is een vergunning volgens Westerkwartier niet nodig.

Dat terwijl Tennet aan omwonenden beloofde dat alle oude masten zouden worden verwijderd. GroenLinks wilde woensdagavond tijdens een raadsvergadering van het college weten waarom de gemeente niet heeft ingegrepen toen ze zag dat Tennet onjuiste informatie aan bewoners had verschaft.

'Tennet en Novec zijn verantwoordelijk'

‘De masten staan dicht bij de omwonenden, maar de gemeente is niet dichtbij’, zei Han Warmelink van de oppositiepartij. ‘Bewoners hadden zicht op één mast en hielden door de bouw van de nieuwe lijn rekening met twee masten. Maar nu worden het er drie naast elkaar.’

Volgens wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) is het aan Tennet dan wel Novec om omwonenden te informeren. ‘Dat is de taak van die bedrijven. Zij zijn verantwoordelijk voor het corrigeren van foutieve informatie. Alleen is het wel zo dat wij omwonenden ook zelf hadden kunnen informeren toen bleek dat de communicatie niet goed was.’

Volgens de wethouder heeft de gemeente wel degelijk gesproken met Novec over een andere oplossing. Telecomapparatuur ophangen in de nieuwe masten bleek technisch onmogelijk.

Schandalige toestand

‘Dit is een dikke vinger naar de mensen die er wonen’, reageerde Warmelink namens GroenLinks. ‘Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen mensen niet in beroep. Het is een schandalige toestand.’

Volgens Warmelink kwam de discussie over het onderwerp niet op gang, omdat de voorzitter van de vergadering – burgemeester Ard van der Tuuk – de vragen niet bleek te hebben.

‘Die heb ik keurig anderhalve week geleden ingediend. Als hij vlak voor de behandeling zegt dat hij de vragen niet kent, dan is de discussie direct doodgeslagen. Dat neem ik hem bijzonder kwalijk’, aldus Warmelink.

