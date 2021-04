Lycurgus wint eerste slag in finale om landstitel na ongekend spektakelstuk

Het duel was op voorhand beladen, mede doordat de ploeg van coach Arjan Taaij het afgelopen weekend de nationale beker veroverde ten koste van de ploeg van coach Redbad Strikwerda. En dat terwijl Dynamo de kampioenspoule als nummer één afsloot.

Beide ploegen waren in de eerste set goed aan elkaar gewaagd. De thuisploeg had daarin aan twee setpoints genoeg om de voorsprong in sets te pakken (26-24). Ook in het tweede bedrijf was het een spannende strijd. Nu waren de cijfers andersom (24-26).

Spektakel

Het slot van de derde set was ronduit spectaculair. De Groningers stonden met 24-21 achter, maar knokten zich, met Hossein Ghanbari aan de opslag en de inbreng van invaller Auke van de Kamp, knap terug. De set werd uiteindelijk zelfs met een ace van Luke Herr beslist in het voordeel van Lycurgus: 25-27.

In de vierde set nam Lycurgus lang het voortouw. Toch kwam de thuisploeg bij de big points op voorsprong. De set eindigde in 25-23, waardoor er een vijfde en beslissende set gespeeld moest worden.

Nog meer spektakel

Mede door een paar knappe punten, waaronder twee aces, van Bennie Tuinstra, wist Lycurgus een flinke voorsprong te nemen (9-13). Toch kwam Dynamo wonderbaarlijk terug, en op matchpoint bij 14-13, en daarna nog twee keer (15-14 en 16-15). Maar uiteindelijk kwamen de Groningers op hun beurt knap terug en wonnen ze het laatste bedrijf met het kleinste verschil (16-18).

Kampioen in Groningen?

Lycurgus is zaterdag bij winst in Groningen kampioen van Nederland. Dan spelen beide ploegen vanaf 14.00 uur het tweede duel in het Alfa-college Sportcentrum. Zondag wordt, indien nodig, het derde duel afgewerkt in Apeldoorn.

Lycurgus werd in 2016, 2017 en 2018 al kampioen van Nederland. Dynamo pakte de landstitel in totaal twaalf keer. De eerste keer was in 1991 en de laatste keer was in 2010.