Uitleg over ophef burcht Wedde op laatste moment uitgesteld

De burcht in Wedde is de afgelopen maanden onderwerp van gesprek. (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Wat heeft de wethouder van Westerwolde nou beloofd aan het kinderhotel in de burcht van Wedde? En waarom ontvangt de raad tegenstrijdige berichten? Woensdagavond zou de gemeenteraad van Westerwolde er duidelijkheid over krijgen, maar dat ging op het laatste moment niet door.

In een extra raadsvergadering zou wethouder Henk van der Goot uitleg geven over de ontstane ophef. De vergadering is door de hele oppositie aangevraagd. Initiatiefnemer Herma Hemmen (CDA) noemt het niet doorgaan van de uitleg 'teleurstellend'.

Wat heeft de wethouder nou wel of niet beloofd?

Al een aantal weken houdt de burcht de gemoederen bezig. Volgens Frank Ferrari, die Kinderhotel Burcht Wedde runt in het markante gebouw, heeft de gemeente beloofd om de onderhoudskosten voor dit jaar te betalen. Het Kinderhotel huurt de burcht van de gemeente.

Maar verantwoordelijk wethouder Henk van der Goot ontkent dat dit is beloofd. 'Er is alleen een voorstel gedaan en daar zou weer op gereageerd worden', legde hij eind maart uit.

Eind vorig jaar stelde de wethouder nog dat de twee partijen tot een ‘overgangsregeling’ waren gekomen. Daarbij zou de gemeente het onderhoud voor een jaar betalen om in dat jaar te zoeken naar een structurele oplossing.

Meerderheid wil de extra vergadering uitstellen

Wanneer de extra raadsvergadering begint en de presentielijsten zijn afgetekend, zit initiatiefnemer CDA er klaar voor. Maar al snel stelt coalitiepartij PvdA voor om de vergadering toch uit te stellen vanwege de tijd.

Het is inmiddels 23:30 uur, omdat een eerdere vergadering langer duurde dan verwacht. Het CDA, Ecologisch Alternatief, GroenLinks en Lijst Timmermans zijn het niet eens met dat voorstel. Ze willen vanavond nog uitleg over de onduidelijkheid die al een aantal weken duurt. PvdA, Gemeentebelangen en de VVD willen het punt wel verplaatsen.

Uitstellen? 'Het hoeft niet lang te duren'

'Mensen worden moe', legt Wim Eilert (PvdA) uit. 'We willen allemaal fris en fruitig de vergadering doen.' Maar volgens de oppositiepartijen hoeft de uitleg niet lang te duren. 'Ik zou het zelf heel jammer vinden als de vergadering wordt uitgesteld. Deze vergadering is natuurlijk al met een reden aan de voorgaande raadsvergadering vastgeknoopt', zegt Herma Hemmen (CDA).

Hemmen laat achteraf weten dat ze teleurgesteld is dat er geen uitleg is gekomen over de situatie die een aantal maanden speelt. 'Wat wij willen is dat er niet langer vanuit de media verschillende berichten en boodschappen komen. De informatie die we krijgen, spreekt elkaar tegen en is onduidelijk', stelt ze. Ze noemt de hele situatie zelfs 'Westerwolde onwaardig'.

'Geen vertrouwen in vruchtbaar proces'

Edith van der Horst van Ecologisch Alternatief laat weten: 'Als puntje bij paaltje komt, gaat het niet door. Dat vind ik heel gek en heel raar'. Hemmen vindt dat er haast bij is: 'Beide partijen komen nu weer in beweging, maar wij hebben niet het vertrouwen dat vanuit deze situatie er ineens een heel positief en vruchtbaar proces gaat komen', aldus Hemmen.

De oppositiepartijen willen dat er spoedig een nieuwe datum wordt geprikt. Wanneer de uitleg wel komt, is nog onduidelijk.

