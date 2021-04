Een nachtje doorhalen vanwege werk aan ringweg: 'Ik heb maar twee keukenkastjes besteld!'

Mensen die vlak bij de kruising van het spoor met de zuidelijke ringweg wonen is het misschien opgevallen: woensdagnacht trilde de aannemer een aantal damwandplanken de grond in. Dit zorgde voor lawaai, al zijn omwonenden eigenlijk wel erger gewend.

Jan van Duinen, die aan de Verlengde Lodewijkstraat woont, had zich voorbereid op een nacht met de nodige trillingen en decibellen. 'Maar eigenlijk valt dit heel erg mee', zegt hij om 3.45 uur, als hij op de galerij naar de werkzaamheden staat te kijken.

Trillingen en lawaai

'Als ze dieper komen, wordt de ondergrond vaster en moet de machine harder gaan werken. Dan voel je het trillen in het huis en is het lawaai veel erger', legt Van Duinen uit.

Dat die trillingen en het lawaai nu in het holst van de nacht plaatsvinden kan echt niet anders, bezweert Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort. 'Dit moet op een moment dat de treinen van het spoor af zijn. En de laatste trein rijdt hier rond 2.15 uur langs. Vandaar dit tijdstip.'

Hotel

Om aanwonenden tegemoet te komen, kunnen die op kosten van de aannemer een hotel gebruiken. Jan van Duinen doet dat niet, omdat hij vanwege medische redenen zo veel mogelijk in zijn eigen bubbel wil blijven.

'Ik moet gewoon voorzichtig zijn en wat ik onderweg op kan lopen, wil ik niet hebben. Dus ik blijf gewoon thuis.' Toch verbaast Van Duinen zich er over dat hij niet de 120 euro krijgt die hotelgebruikers wél krijgen: 'Als een soort genoegdoening had ik dat wel op zijn plaats gevonden.'

Kastjes gekocht

Jan en zijn vrouw Frouwke Poortman kunnen lachen om de situatie, al is dat ook wel met de nodige kiespijn. Al jaren zitten ze in het lawaai en dat blijft ook nog wel even zo. 'Als we dit 9,5 jaar geleden hadden geweten, waren we hier niet komen wonen', zeggen ze beide.

Frouwke gaat tegen een uur of vier toch maar proberen te slapen: het lawaai valt immers toch wat mee. Maar niet nadat ze zich 's nachts nog even nuttig heeft gemaakt. 'Ik heb vannacht twee keukenkastjes besteld. Heel nuttig toch?', lacht ze. 'Kan m'n man die meteen ophalen als-ie morgen wakker is.'

Bert Kramer van de aannemerscombinatie verwacht dat er in principe niet vaker midden in de nacht damwandplanken worden ingetrild. Wel staan er andere (nachtelijke) werkzaamheden op de planning, die ook overlast kunnen veroorzaken.

