Statenfracties positief over Deltaplan: ‘Getuigt van goed koopmanschap’

Een ruime meerderheid in Provinciale Staten is positief over de noordelijke bouwstenen voor het Deltaplan, waar de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland eerder deze week mee voor de dag kwamen.

De voltallige coalitie ziet het plan als een zegen voor Noord-Nederland en ook oppositiepartijen als Partij voor het Noorden, Groninger Belang en 50 Plus zien kansen voor de regio.

Wat houdt het Deltaplan voor het Noorden in?

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland kwamen eerder deze week met een noordelijk bod: ruimte voor 220.000 woningen in ruil voor de aanleg van de Lelylijn, versnelling van het bestaande spoor via Zwolle en de aanleg van de Nedersaksenlijn.

We moeten wel zelf de vinger aan de pols houden, de regie houden over het ruimtelijk vraagstuk Leendert van der Laan - Partij voor het Noorden

Oppositie reageert positief

‘Dit getuigt van goed koopmanschap’, zegt Statenlid Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden, een van de aanvragers van het debat over het Deltaplan. ‘We moeten wel zelf de vinger aan de pols houden, de regie houden over het ruimtelijk vraagstuk. Maar al met al zijn we positief. We hopen de realisatie van de Lelylijn nog mee te maken, maar er liggen echt grote kansen. Ik zou tegen het college willen zeggen: durf groot te denken.’

‘We zijn positief over het feit dat dit er nu ligt, maar we moeten nu wel gaan nadenken hoe we dit aan de vork gaan prikken’, stelt Bram Schmaal (Groninger Belang). ‘Wat ik lobbytechnisch niet zo slim vind, is dat we inzetten op drie spoorlijnen in plaats van vol in te zetten op één spoorlijn.’

Dat het Noorden deze bouwstenen inbrengt, doet vermoeden dat ministeries overtuigd moeten worden Jesper Bergsma - CDA-Statenlid

Coalitie is blij met de noordelijke eenheid

De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 zijn erg blij met de noordelijke eenheid die het voorstel uitstraalt. ‘Dat is een compliment waard richting de betrokken overheden’, constateert CDA-Statenlid Jesper Bergsma. ‘Het is een noordelijk plan. Dat roept de vraag op in hoeverre de ministeries betrokken zijn geweest. Dat het Noorden deze bouwstenen inbrengt, doet vermoeden dat ministeries overtuigd moeten worden.’

'Den Haag kan dit niet naast zich neerleggen'

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) meldt de leden van Provinciale Staten dat die eenheid ook in Den Haag is doorgedrongen. ‘Het feit dat het ons gelukt is met vier provincies zo’n verhaal neer te zetten, is niet alleen een stevig signaal, maar juist de onderbouwing dat het meer oplevert dan het kost, maakt in Den Haag indruk. Uit de reacties die ik krijg, merk ik dat men in Den Haag denkt: ‘Hier zullen we iets mee moeten doen. Dit kunnen we niet naast ons neerleggen.’

De druk op de ruimte neemt toe en die is al schaars in Groningen Peter Gerrits - D66-Statenlid

Welke impact hebben de plannen op onze ruimte?

Naast de positieve geluiden zijn er ook kanttekeningen te plaatsen. Coalitie- en oppositiepartijen willen waken voor een grote impact op de ruimte in Groningen.

‘De druk op de ruimte neemt toe en die is al schaars in Groningen’, stelt Peter Gerrits (D66). ‘Groen, landbouw, energie, wonen, ze hebben allemaal ruimte nodig. We moeten op zoek naar oplossingen die passen bij de uitdaging van de toekomst en dat is niet gemakkelijk.’

Gräper benadrukt dat het Noorden niet in de uitverkoop gaat. ‘We kunnen het nu beter doen dan ze in de Randstad hebben gedaan. Wij kunnen nu aan de voorkant nadenken onder welke voorwaarden en binnen welke kaders we woningbouw willen realiseren.’

