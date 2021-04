Festival Grasnapolsky komt met zomereditie, inclusief camping

Grasnapolsky was in maart vorig jaar zo'n beetje het laatste evenement dat nog doorging voordat de coronacrisis toesloeg. Dit jaar moesten fans het stellen met een video.

'We hoeven niet alles om te gooien'

Nu de organisatie ook een zomereditie heeft aangekondigd, zou dat weleens het eerste grote evenement kunnen worden na de 'heropening' van de samenleving. Dat nog onduidelijk is welke maatregelen er in de zomer gelden, deert festivaldirecteur Mariska Berrevoets niet.

'Wij zijn een van de meest flexibele festivals en kunnen op- en afschalen als dat nodig is. We beginnen gewoon bij het minimale scenario. Het belangrijkste is dat we geen concessies hoeven te doen aan wie we zijn en wat we doen. Grasnapolsky is altijd al een heel intiem festival geweest, we hoeven niet alles om te gooien.'

Camping op festivalterrein

Wat wel wezenlijk anders is dan in 2020, is het jaargetijde. Grasnapolsky was altijd een echt winterfestival, maar vindt nu dus in de zomer plaats.

'Dat brengt ook een heel andere dynamiek', zegt Berrevoets. 'En de camping op het terrein is natuurlijk heel leuk. Straks sta je met je camper naast de fabriek. Hoe gaaf is dat?'

Het terrein rondom de fabriek wordt ingericht als festivalcamping, met campingwinkel, ruimte voor je eigen tent of camper en glamping-plekken.

Avontuur in eigen land

Het thema van het festival is 'Weg uit de stad’. Daarmee nodigt de organisatie bezoekers uit voor 'een avontuur in eigen land'. Letterlijk, want festivalgangers kunnen in kleine groepjes mee op expeditie.

Een kijkje binnen bij festival Grasnapolsky (Foto: Grasnapolsky)

Dansen in je eigen graancirkel

Grote vraag is nog of bezoekers vooraf een negatieve test of vaccinatiebewijs nodig hebben. 'Als dat betekent dat het festival op die manier door kan gaan, dan doen we dat', zegt Berrevoets. Eenmaal op het terrein kunnen festivalgangers in elk geval volop coronaproof genieten, zegt ze.

'We hebben twee binnenpodia waar mensen in leuke zitjes naar optreden kunnen kijken. Buiten is er een amfitheater van strobalen en kun je dansen in je eigen graancirkel. Verder kun je in je eigen strandstoel op afstand naar een film kijken.'

Programma en tickets

Binnenkort maakt de organisatie het eerste deel van het programma bekend. Op vrijdag 30 april om 10.00 uur start de reguliere kaartverkoop. Vanwege de coronamaatregelen is er een beperkt aantal tickets te koop.

