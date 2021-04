Scheidsrechter Kamphuis gaat niet mee naar EK Voetbal

Het Europees Kampioenschap voetbal gaat dit jaar aan de neus van Jochem Kamphuis voorbij. De scheidsrechter uit Groningen is al geruime tijd VAR en assistent-VAR in het arbitersteam van scheidsrechter Danny Makkelie.

Woensdag publiceerde de UEFA de lijst met daarop achttien scheidsrechters die de in totaal 51 wedstrijden in goede banen moeten leiden. Nederland levert als enige land twee arbiters: Bjorn Kuipers en Danny Makkelie. Zij nemen twee assistent-scheidsrechters en een VAR mee naar het toernooi.

Hard gelag

Kevin Blom is door de UEFA aangewezen als videoscheidsrechter in Team Makkelie, waardoor Kamphuis thuis blijft. Er is geen plek voor een assistent-VAR. De afgelopen tijd wisselden Blom en Kamphuis regelmatig van functie in het team. Voor Kamphuis is het een hard gelag, want hij was in de veronderstelling dat hij mee zou gaan naar het EK.

Verschillende nationaliteiten

Oorspronkelijk was het de bedoeling om met het complete team van zes arbiters aan het eindtoernooi te deelnemen. Maar nu EURO 2020 een jaar is uitgesteld door de coronacrisis, is die opzet gewijzigd in het nadeel van Kamphuis. De rol van assistent-VAR wordt in vergelijking met het draaiboek van vorig jaar ingevuld door scheidsrechters van verschillende nationaliteiten.

