Rondje Groningen: Ezinge verblijd met komst pandabeer

Met je skateboard door een English breakfast banjeren, een babyboom van aalscholvers en geitjes en als klap op de vuurpijl een panda in Ezinge. In weer een kakelvers Rondje Groningen val je van de ene in de andere verbazing.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.



1) Natte start

De dag viel vandaag al vroeg in het water voor Trivia. Maar dat was ook precies de bedoeling voor de waterpolotak van de Groningse zwemvereniging. Mooie beelden, waar we het in coronatijd veelal zonder moesten doen.

2) Wierdepanda

Wie de krochten van Instagram weleens heeft doorgespit, is 'm vast weleens tegengekomen: de reizende panda. Hij doet regelmatig verschillende plekken in Noord-Nederland aan en vandaag was het de beurt aan - je had het wellicht al herkend - Ezinge.

3) Hoera, Toggenburgerbaby's!

Wat? Ja, u leest het goed. Het klinkt wat Duits, maar de pasgeboren toggenburgergeitjes in de stadswijk Reitdiep krijgen toch echt de Nederlandse nationaliteit in hun paspoort. Nu nog mooi weer, dan kunnen we buiten ook van ze genieten.

4) Op rolletjes

Een artistiek en smakelijk ogend hoogstandje, dat moet de nieuwe skatebaan in het Stadspark worden. Erg vindingrijk, moeten we bekennen. Roerei was daarentegen een stuk minder praktisch geweest.

5) Michi-Noeki

Zo heet de nieuwe halteplaats die op het Wielewaalplein in de stadswijk Oosterpark moet verrijzen. Daar kunnen echte Oosterparkers vast wel een écht Gronings alternatief voor verzinnen.

6) Aalscholveroverschot

Aan aalscholvers in onze provincie voorlopig geen gebrek.

7) Tompoucepils

Je drinkt bier, maar je proeft tompouce. Je moet er maar op komen. Of het een doorslaand succes wordt zal de tijd leren.

8) Likje verf

Het voordeel als de boel door corona stilligt, is dat alles flink aangepakt kan worden. Zo wordt de Noordtribune van FC Groningen voorzien van de nodige aanpassingen.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Hier kun je snuffelen in ons archief.