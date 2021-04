Uitdaging: in een half jaar tijd drie boeken lezen of de kerk van Solwerd schoonmaken

Jan Wolthof, afdelingsleider en docent Nederlands, maakte er een weddenschap van. 'Het is ontzettend goed gegaan. Ze hebben het allemaal gered', zegt Wolthof trots. 'En dat is maar goed ook, want als ze verloren hadden, moesten ze de kerk van Solwerd schoonmaken, haha! We zagen het als een stok achter de deur.’

Trailer

Rosalie Leirissa, één van de deelnemende leerlingen, vond het totaal geen probleem om zich op de boeken te storten. 'We moesten achteraf vertellen wat we erover geleerd hebben in de vorm van een trailer. De bedoeling is dat we nu vrijwillig doorgaan en blijven lezen.'

Dit vonden leerlingen van de 'leeschallenge':

‘Ik las het boek Te Jong, over een meisje dat te vroeg zwanger werd. Het gaat erover hoe het gezin met het probleem omgaat. Ik denk dat ik nu wel sneller een boek ga lezen, omdat je er toch veel van leert.’

Oorlogsboek

Het boek De Aanslag van Harry Mulisch maakte op twee leerlingen grote indruk. 'Dat boek was voor mij een eyeopener', zegt Bouke Smit. ‘Dat boek gaat over de oorlog. Dat vind ik heel erg interessant.’

Stadsdichter Myron Hamming brengt donderdag een bezoek aan het Theda Mansholt College om het project af te ronden en een prijs uit te reiken aan de klas die het het beste gedaan heeft.

Lees ook:

- Bibliotheken bezorgen steeds vaker boeken thuis

- App laat Winsumers boeken van elkaar lenen