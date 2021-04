Lunch op terras of toch nog thuismaaltijden: horeca gaat nieuwe fase in

Restaurant Eetwaar in de Hortusbuurt in Groningen heeft een behoorlijk terras, maar gebruikt dat normaal gesproken weinig. Reden: 's avonds is er geen zon meer. Nu de horeca alleen overdag open mag, gaan ze er alsnog voor; gasten kunnen tussen twaalf en zes lunchen of vroeg dineren.

Pim en Marieke van Eetwaar popelen om weer te beginnen (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Het is een experiment. Mede-eigenaar Marieke Sleeuw: 'Het is iets anders dan we normaal gesproken doen, maar we willen graag onze gasten weer zien. We hebben gekeken hoe onze kaart ingericht moet worden en waar mensen 's middags behoefte aan hebben.'

'Stoppen nooit meer met thuismenu's'

Restaurant Voila aan de oostkant van de binnenstad gaat met de terrasmogelijkheid overdag niks doen. 'Wellicht dat we in de weekenden wat gaan doen. Maar we zijn echt een avondbedrijf. Daar is onze keuken ook op ingericht.' Voila heeft het ook niet echt nodig; met de thuismenu's heeft het restaurant een heel nieuwe wereld ontdekt. Ze verkopen er honderden per weekend. Zelfs als het restaurant straks weer helemaal open mag, kunnen Groningers ook thuis uit eten bij Voila.

Hans Over van Voila (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Mede-eigenaar Hans Over: 'Wij denken dat er een markt voor blijft en een groot aantal ondernemers zal ermee stoppen, dus voor ons denk ik dat de vraag blijft. Veel gasten vinden het ook ideaal, bijvoorbeeld als je kleine kinderen hebt. Die kunnen thuis op bed liggen. Als je straks weer vrienden mag uitnodigen kan je gezellig met elkaar thuis aan tafel zitten; geen stress dat je de oppas moet aflossen.'

'Liever doen waar we goed in zijn'

Voor de meeste restaurants waren de thuismaaltijden wel tijdelijk, om in elk geval nog wat geld in het laatje te krijgen. Nu er andere mogelijkheden zijn, stoppen ze er direct mee.

Sterrestaurant Onder de Linden in Aduard heeft een behoorlijk terras en richt zich vanaf 5 mei volledig op de lunch. Op Facebook meldt het sterrestaurant dat de thuismenu's daarmee stoppen. Barra 050 aan het Schuitendiep vindt het ook mooi geweest en schrijft op social media: 'Nu is het tijd om weer te gaan doen waar echt goed in zijn. Vanaf volgende week gaat ons terras weer open.'

Sinds bekend werd gemaakt dat de horeca mogelijk open zou gaan, is de vraag gekelderd Roos Brinkman - eigenaar Dinercafé Soestdijk

'Mensen wachten nu liever af'

De laatste tijd nam het animo voor thuis uit eten sowieso al af, merkte Dinercafé Soestdijk. Eigenaar Roos Brinkman: 'Eigenlijk sinds bekend werd gemaakt dat de horeca mogelijk open zou gaan, is de vraag wel gekelderd.' Dat was aan het einde van de eerste lockdown vorig voorjaar niet anders.

Ook Marieke Sleeuw van Eetwaar merkt dat mensen liever lijken te wachten tot ze echt uit eten kunnen. 'Je merkt dat het animo afzakt nu mensen weten dat er wat anders aan gaat komen.'

Wat willen Groningers eigenlijk?

Al met al is het voor horecazaken een tijd van uitproberen, want niemand weet precies wat de behoefte zal zijn. Eetwaar blijft daarom nog wel iets aan thuismaaltijden doen. Gasten kunnen bijvoorbeeld een deel van het diner op het terras doen en na zes uur een deel meenemen voor thuis. Soestdijk gaat er toch ook maar mee door, net als bijvoorbeeld Brasserie Midi, Grandcafe 2Jongens en De Branderij. 'Zolang het allemaal nog te combineren valt blijven we hiermee schitteren', laten de twee jongens weten.

Voor anderen blijven de thuismaaltijden bittere noodzaak, zoals bijvoorbeeld voor Brussels Lof in de stad. Eigenaar Bob ten Brinke roept op Facebook op toch vooral maaltijden te blijven bestellen. 'Voor ons is het nog even wachten bij gebrek aan terras en daarom gaan we door met het bezorg- en afhaalmenu. Als je dan van het terras rolt, rol je dan ook even langs Brussels Lof om je diner op te halen?'

Ons terras is groter dan het restaurant zelf. Voor ons is het ideaal Esmee van Breugel - floormanager Beachclub Kaap Hoorn

Zaken met groot terras zijn spekkoper

Dat probleem heeft Beachclub Kaap Hoorn aan het Hoornse Meer niet. Floormanager Esmee van Breugel: 'We hebben natuurlijk alle ruimte hier. Ons terras is groter dan het restaurant zelf. Voor ons is het ideaal dat we op deze manier weer open kunnen.'

Esmee van Breugel van Kaap Hoorn (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Alle aandacht gaat daar vanaf woensdag uit naar het terras; thuisbezorgen gebeurt niet meer en voor twaalf uur kunnen wandelaars ook geen koffie to go halen 'We willen ons echt focussen op het terras zelf. We hopen dat de versoepelingen straks verder gaan en dat we normaal kunnen draaien. Dan wordt het teveel voor ons om allebei te doen.'

Grootste uitdaging wordt daar om alle borrelaars om zes uur weg te moeten sturen. 'Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Mensen hebben zich erop verheugd en willen het liefst blijven. Maar iedereen kent de regels dus dat moet geen probleem worden.'

