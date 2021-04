Personeel Metalelektro schrijft zich in bij stakingsstraat

'Het loopt geweldig’, zegt Klaas Pijper van de FNV. ‘Hier laten zich vandaag vierhonderd werknemers registreren. Dat is een goede opkomst en daar zijn we tevreden mee.’

Een staker komt aanrijden op zijn ligfiets. ‘Dat meer uren werken staat me niet aan’, zegt hij. ‘Dus dan moeten we toch maar even staken, hè?’

Helaas zijn langdurige onderhandelingen in deze sector een traditie Klaas Pijper - FNV

Partijen onderhandelen sinds begin dit jaar

De vakbonden en werkgevers onderhandelen als sinds januari over een nieuwe cao. De bonden willen meer loonsverhoging en afspraken over de zware beroepen. ‘Met de aangeboden loonsverhoging leveren wij koopkracht in en zonder afspraken over zware beroepen gaan we de pensioenleeftijd niet halen’, is hun standpunt.

De stakingsstraat in Zuidbroek (Foto: Maartje Ettema/RTV Noord)

Tactiek

‘Helaas zijn langdurige onderhandelingen in deze sector een traditie’, legt Pijper uit. ‘Dit is tactiek van de werkgevers. Zij denken dat wij wel moe worden, maar dan kennen ze ons nog niet.’

De stakers doen vandaag, ook vanwege corona, niets gezamenlijks. ‘Ze kunnen de rest van de dag invullen zoals ze zelf willen’, zegt Pijper. ‘Beetje in toene bezig’, lacht hij.

Cao-voorstel

Werkgeversorganisatie FME laat in een reactie weten het ook belangrijk te vinden dat er een goede cao voor de Metalektro komt. De werkgevers hebben voorgesteld een structurele loonsverhoging in te voeren van 1 procent in 2021 en 1,25 procent in 2022.

Ook stelt FME voor de roosters en werktijden aan te passen, om overwerken zo veel mogelijk te beperken. ‘We hebben een totaalpakket met meerdere cao-onderwerpen in ons voorstel zitten en zijn altijd bereid met de vakbonden te verkennen hoe we nu verder moeten gaan’, zegt cao-coördinator Maurice Rojer.

Zo gaat de staking eraan toe:

Lees ook:

- Personeel metalektrobedrijven gaat donderdag staken

- 'Metaalbedrijven in Groningen gaan half februari plat'