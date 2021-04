Fietsersbond wil weten: wat vind jij gevaarlijke punten?

Verspreid over drie jaar wil de provincie daar ongeveer 20 miljoen euro aan uitgeven. Dat gebeurt in overleg met gemeenten, maar ook de Fietsersbond mag dus een steentje bijdragen.

‘Iedereen fietst weleens op een plek waarvan hij of zij denkt: dit is onveilig, daar zou iets aan moeten gebeuren’, zegt Anneloes Groenewolt van de Fietsersbond. ‘Dan kun je denken aan de aanleg van een fietspad, of een andere manier van het inrichten van een weg of kruising.’

Gevaarlijke punten aangeven op kaart

Om de wensen van Groningse fietsers in kaart te brengen, heeft de bond de website ‘Pot met geld’ in het leven geroepen. Daarop is een kaart te zien met in het blauw alle fietsverbindingen uit het ‘basisnetwerk’, met fietspaden en wegen tussen de verschillende dorps- en stadskernen. Fietssnelwegen en doorfietsroutes vallen daar niet onder.

In de bijbehorende vragenlijst kunnen fietsers drie plekken opgeven die voor verbetering vatbaar zijn. Die keuze kun je toelichten met opties als ‘onoverzichtelijk’, ‘slecht wegdek’ of ‘er wordt te hard gereden’. Maar de vragen draaien niet alleen om negatieve ervaringen, zegt Groenewolt.

‘We willen ook weten welke paden of wegen mensen juist hartstikke goed vinden. Welke gemeenten geven het goede voorbeeld? Dat is voor hen ook leuk om te weten.’

Onlangs was in het nieuws dat hier vorig jaar zes fietsdoden zijn gevallen. Dat zou toch niet moeten? Anneloes Groenewolt - Fietsersbond Groningen

Over het algemeen is de Fietsersbond overigens tevreden over de kwaliteit van het fietsnetwerk in onze provincie. ‘Op een heleboel plekken is het heel goed’, zegt Groenewolt. ‘Maar op een aantal andere punten kan het echt wel beter. Onlangs was in het nieuws dat er vorig jaar zes fietsdoden in de provincie zijn gevallen. Dat zou toch niet moeten? Wij streven ernaar om de infrastructuur zoveel mogelijk te verbeteren.’

Overal een beetje veiliger, of keuzes maken?

Hoeveel van die onveilige plekken de provincie er uiteindelijk aangepakt, is volgens Groenewolt moeilijk te zeggen. ‘De provincie en gemeenten zouden het geld uit kunnen smeren door overal een klein beetje te doen, of er juist een paar belangrijke punten uitpakken om die aan te pakken.’

De vragenlijst is nog tot en met 3 mei in te vullen. Daarna geeft de Fietsersbond de resultaten door aan de provincie.

Anneloes Groenewolt vertelde in de Noord Vandaag meer over het project:



Lees ook:

- Meer verkeersdoden in onze provincie; hoogste aantal in vijf jaar

- Petitie voor rotonde na dodelijk verkeersongeluk Farmsum

- Kind op fiets aangereden bij sportpark Loppersum