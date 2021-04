Wilde bij heeft het moeilijk: 'Zaai vooral inheemse planten'

‘Normaal zaai ik op deze dag een stukje grond in met kinderen van een school of kinderdagverblijf, maar door corona kan dat nu niet’, vertelt ze. ‘Daarom heb ik zakjes zaadjes uitgedeeld.’

Bijen houden van kleine stukken grond met veel variatie Marjolein de Jong - Imker

Wilde bijen zitten in de problemen

Vooral de wilde bijen zijn afhankelijk van bloemen, legt De Jong uit. ‘Honingbijen leven samen en redden zich vaak wel. Maar wilde bijen zijn solitair en dus echt afhankelijk van voedsel dat ze kunnen vinden.’

De wilde bij heeft het moeilijk, omdat het landschap in Nederland steeds monotoner wordt. ‘We hebben grote graslanden of stukken akkerbouwgrond met één gewas. Daar is weinig voedselvariatie. Bijen houden van kleine stukken grond met veel variatie.’

Laat paardenbloemen lekker staan voor bijen, zegt imker Marjolein de Jong (Foto: Eveline Jonkers/RTV Noord)

Waarom blijft een insectenhotel leeg?

De Jong staat in het volkstuintje waar zij zelf een paar bijenvolkeren heeft. ‘Naast eten hebben de bijen ook een plek nodig om te nestelen’, gaat ze verder.

Ze wijst op een insectenhotel dat in een aangrenzend tuintje is opgehangen. ‘Dat zie je best wel vaak: geen actie bij zo’n hotel. De gaatjes zijn te ruim. Die moeten net iets groter zijn dan de omvang van de bij zelf. En zo’n hotel moet in de zon op ooghoogte hangen, anders gaan de bijen er niet in.’

Zet vooral inheemse planten in je tuin Marjolein de Jong - Imker

Door corona zijn mensen enthousiaster geworden om iets in hun tuin te doen. ‘Dat is mooi’, vindt De Jong. ‘Maar zet vooral inheemse planten in je tuin. Sommige planten zijn zo ver doorontwikkeld dat er weinig stamper of meeldraad meer is, waardoor de bijen weinig stuifmeel kunnen winnen.’

Bekijk hier het interview met de imker:

