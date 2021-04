Coronadruk neemt toe: Martini Ziekenhuis sluit nog meer operatiekamers (update)

Acht van de veertien operatiekamers in het Martini Ziekenhuis worden volgende week niet gebruikt. Dit is het gevolg van de aanhoudende druk van de coronazorg. Patiënten moeten er daarom rekening mee houden dat hun geplande operatie wordt afgezegd.

'Met deze maatregel willen we een signaal afgeven dat het heel druk is in ons ziekenhuis. De laatste maanden konden we met slim plannen tussen de acht en twaalf operatiekamers in gebruik houden. Maar dat gaat nu niet meer', zegt woordvoerder Dana Kragten.

Nog zes in bedrijf

Dat betekent dat van de in totaal veertien operatiekamers volgende week nog maar zes in bedrijf zijn. De bedoeling is dat de acht andere operatiekamers begin mei ook weer worden gebruikt. 'Maar we moeten nog bekijken of dat lukt', zegt Kragten.

Tientallen operaties afgezegd

In de tussentijd moet het ziekenhuis tientallen patiënten bellen om te vertellen dat hun operatie voorlopig (weer) niet doorgaat. Kragten: 'Het gaat om vier operatiekamers die voor volgende week waren ingeroosterd. Er is op dit moment onvoldoende personeel voor de zorg die na een operatie moet worden gegeven. Alle beschikbare capaciteit is nodig voor COVID-zorg, oncologie en spoedeisende zorg.'

Extra veel patiënten

Deze week kreeg het Martini Ziekenhuis te maken met extra veel nieuwe coronapatiënten, niet alleen uit Noord-Nederland, maar ook van elders. Inmiddels zijn alle bedden op de COVID-afdeling bezet. Ook op de intensive care is het druk en dat betekent dat nieuwe coronapatiënten op dit moment niet meer in het Martini Ziekenhuis kunnen worden opgenomen. Zij worden daarom doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de regio. Kragten: 'Maar ook die hebben het moeilijk.'

Patiënten die andere spoedzorg nodig hebben, kunnen nog wel in het Martini Ziekenhuis terecht. Ook de spoedeisende hulp is geopend.

Niet voor het eerst

Het is overigens niet de eerste keer dat het Martini Ziekenhuis tijdens de coronapandemie noodgedwongen acht operatiekamers sluit. Ook in december gebeurde dit al eens.

Update: Dit artikel is aangevuld met meer informatie, onder meer over het aantal operaties dat is afgezegd.

