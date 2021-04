Steeds meer kraampjes langs de weg: ‘Het is verser en goedkoper’

Verkoopstalletjes.nl is een platform waarop boeren, telers en andere lokale verkopers hun kraampjes kunnen aanmelden. ‘Je kunt op een kaart zien waar in een bepaalde buurt en regio verkoopstalletjes zijn. We ontvangen steeds meer aanmeldingen van mensen die een eigen stalletje hebben.’

Volgens De Landgraaf zijn de verkoopstalletjes geen vervanging van de supermarkt of andere winkels, maar zorgen ze wel voor meer bewustwording. ‘Het voedsel is verser en goedkoper en mensen zien steeds meer het belang in van lokaal kopen.’ Ook in Groningen schieten de verkoopstalletjes als paddenstoelen uit de grond.

Verse eieren in Doezum

De familie De Haan verkoopt sinds 2004 biologische eieren in een kraampje langs de Peebos bij Doezum. ‘We kunnen ze zelf duurder verkopen’, zegt Akke de Haan. Een doosje eieren kost bij haar 2,50 euro, dat is goedkoper dan in de supermarkt. Omdat de eierhandelaar er niet tussen zit, houdt ze er zelf meer aan over. ‘Het is een leuk zakcentje.’

Akke de Haan legt verse eieren in de kraam (Foto: Niels Timmerman)

Klanten kunnen zelf eieren kiezen en in een doosje doen. ‘De dikste zijn altijd als eerste weg. Dan zie je toch hoe de Nederlander in elkaar zit’, zegt De Haan lachend. En het geld? Dat kan in het bakje ernaast. ‘Het gaat bijna altijd goed, al hebben we een paar keer gehad dat het geld ineens weg was. En soms sturen mensen een appje en vragen om een tikkie.’

Toch klagen sommige klanten dat de eieren van de familie De Haan niet te pellen zijn. ‘Misschien moet ik er eens een bordje bij hangen met uitleg, want dat komt omdat ze zo vers zijn. De eieren die we hier verkopen zijn hooguit een paar dagen oud. Na een weken gaat pellen al een stuk makkelijker.’

Handgemaakte vogelhuisjes

‘Zoek je Riek? Hij is achterin de tuin hoor’, roept de buurvrouw vanaf haar naastgelegen oprit. Riek Folgers uit Woldendorp verkoopt handgemaakte vogelhuisjes in zijn kraampje langs de weg, onverwachts bezoek is hem dan ook niet vreemd. ‘In het dorp kent iedereen mij, maar ook veel fietsers stoppen bij mijn kraam. Ik vind het leuk dat er zoveel mensen langskomen en een praatje maken’, zegt hij.

Riek Folgers maakt vogelhuisjes in Woldendorp (Foto: Leonie Kort)

Met mooi weer is Folgers te vinden in zijn moestuin en op druilerige dagen knutselt hij vogelhuisjes en bloembakken in elkaar. ‘Maar dat moet je niet iedere dag doen hoor, dan word je knettergek. Als de vogelhuisjes op zijn, of als ik geen zin heb, bedenk ik weer wat nieuws. Ik ben nu ook bezig met bloembakken, zo hou ik er een beetje variatie in.’

Voor geld doet Folgers het niet. ‘Ik vraag vijf euro per vogelhuisje. Dat is niks, maar toch zijn er nog mensen die het goedkoper willen. Nederlanders zijn echt kniezebieters’, concludeert Folgers.

Producten voor een habbekrats

Mede-eigenaar Willem Eilander van zorgboerderij Boyemaheerd uit Lutjegast maakt de grond in grote bloembakken klaar voor de stekjes die er binnenkort in komen. Sperziebonen, aardappelen en tomaten: deze zomer zijn al die producten te krijgen in zijn kraampje langs de weg. Nu kunnen voorbijgangers vooral dingen kopen uit zijn werkplaats, zoals borrelplankjes en vogelhuisjes.

Willem Eilander van zorgboerderij Boyemaheerd (Foto: Niels Timmerman)

In zorgboerderij Boyemaheerd komen dagelijks zo’n twaalf mensen voor hun dagbesteding. Ze worden opgehaald met taxibusjes en gaan in de middag weer naar huis. De bezoekers hebben onder andere last van hersenletsel, psychische klachten of zijn dementerend.

Het kraampje aan de Stationsweg staat er nu zo’n tien jaar. De verkoop is door de jaren heen met de zorgboerderij meegegroeid. De producten zijn te krijgen voor een habbekrats, want het gaat ze bij Boyemaheerd niet om het geld. ‘De mensen die hier komen, maken ontzettend veel’, zegt Eilander. ‘Voor eigen gebruik komt het nooit op, dus verkopen we het. Als wij de kosten van het materiaal eruit hebben en eens een nieuwe boormachine kunnen kopen, zijn wij al blij.’

'Mensen zetten de mooiste dingen langs de weg'

Pannen, wijnglazen, spijkerbroeken, een kaasfondue en zelfs keurige leren schoenen: in het kraampje van Konny Zeedijk uit ’t Zandt kun je het zo gek niet bedenken of het wordt erin verkocht. ‘Vroeger ging ik altijd op struin door de provincie op dagen wanneer het grofvuil werd opgehaald. Mensen zetten de mooiste dingen langs de weg. Ik nam dat dan mee en verkoop het nu in mijn kraam’, vertelt Zeedijk.

Konny Zeedijk voor haar kraam in 't Zandt (Foto: Leonie Kort)

De zolder van Zeedijk ligt daardoor vol met spullen. ‘Ik kan mijn kraam er nog jaren mee vullen’, grapt ze. Toch is de verkoop van deze spullen niet haar grootste hobby. ‘Voor corona stond ik altijd op markten waar ik eigen handgemaakte decoraties verkocht: vogelhuisjes, wandrekken waar bloemen in kunnen en allerlei andere creatieve dingen.’

De afwisseling van zelf spulletjes maken en de gezelligheid van een markt vindt Zeedijk heel leuk. ‘Nu sta ik al een jaar alleen maar in mijn garage te knutselen, ik hoop dat er snel weer markten kunnen worden georganiseerd. Het is ook een groot deel van mijn inkomsten.’

