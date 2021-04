OM eist tbs met dwangverpleging voor man die ouders neerstak

Beide ouders raakten zwaargewond. 'Ik heb jou het leven gegeven, jij hebt bijna mijn leven ontnomen', snikte de moeder in de zittingszaal.

Waanbeelden en hallucinaties

Volgens deskundigen lijdt de man aan schizofrenie en wordt hij voortdurend geleid door waanbeelden en hallucinaties. Dit wordt versterkt door softdrugs.

Die dag in mei rookte hij in de ochtend een joint. Met een mes op zak reisde hij per bus af naar Kolham. Hij wilde zijn ouders, die volgens hem niet zijn echte ouders zijn, doden. Hij is ervan overtuigd dat hij als baby uit de wieg is geroofd. Dit gegeven was hem ingefluisterd door een engel, zei hij tegen de rechters.

'Sterf, bloed dood'

De verdachte trof zijn moeder in de badkamer. Ze was aan het schoonmaken. Hij stak zijn moeder in haar rug en meermalen elders in haar lijf. Ze kon via het raam haar man waarschuwen. Die zag zijn vrouw onder het bloed en dacht dat ze door het glas was gevallen. De vader liep op de trap in het mes van zijn zoon.

'Sterf, bloed dood', zou de zoon hebben geroepen. De vader riep uiteindelijk hulp in via de buren. Hij moest daarbij zijn vrouw zwaargewond achterlaten in de woning. Er werd nadien nog een tijdlang gevreesd voor haar leven.

Geen voorbedachte rade

Volgens de officier van justitie werd de man tijdens het steken gedreven door de waanbeelden en kunnen hem deze daden niet worden aangerekend. 'De man handelde niet uit eigen wil en hier kan geen sprake zijn van voorbedachte rade', zei de aanklager.

Hij vond daarom poging tot doodslag bewezen. De Stadjer heeft op dit moment nog geen probleem- en ziektebesef en is volgens het OM een acuut gevaar voor zijn familie. De kans op herhaling is erg groot. Volgens de officier is alleen een langdurige behandeling in een gesloten tbs-kliniek de juiste optie.

Smartengeld

Voor de slachtoffers eiste de aanklager in totaal 25.000 euro smartengeld.

De rechtbank doet op 11 mei uitspraak.

Lees ook:

- Omwonenden: 'Steekincident in Kolham was familiedrama'

- Gewonden Kolham zijn man (63) en vrouw (55)

- Verwarde man steekt twee mensen neer in Kolham