Geld voor uitbater cocktailbar is binnen, nu nog een ziekenhuis

Meddour, eigenaar van Sunny Beach in de Peperstraat, werd op vakantie in Bulgarije getroffen door een buikvliesontsteking en ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Omdat de zorg volgens familieleden te wensen overlaat en Meddour geen reisverzekering heeft, werd een inzamelingsactie opgezet. Het streefbedrag van 35.000 euro werd binnen twee dagen bijeengebracht.

'Dit geeft een geweldig gevoel!', zegt dochter Fabiola. 'Zonder de hulp hadden we het zeker niet kunnen doen. Dan zou hij hier moeten blijven tot hij helemaal hersteld is. We zijn heel blij met al die mensen die met ons meevoelen en hem zo snel mogelijk naar Nederland willen halen.'

Met de gezondheid van Meddour gaat het nog altijd niet goed. Donderdagochtend onderging hij met spoed een buikwandoperatie omdat zijn buik open was gegaan, waardoor organen naar buiten kwamen.

'Die operatie is goed gegaan', zegt Fabiola. 'Maar het is afwachten wanneer hij stabiel genoeg is om naar Nederland te komen.'

Welk Nederlands ziekenhuis heeft plaats?

Dan is het nog de vraag in welk Nederlands ziekenhuis haar vader terecht kan. Bij voorkeur is dat in Groningen. Maar vanwege de coronacrisis en de druk op de verpleegzorg zou dat weleens lastiger kunnen worden dan gedacht, zegt Fabiola.

'Dat is nog een heel geregel. De artsen in Nederland en Bulgarije zijn daarover onderling met elkaar in gesprek.'

Kritiek op vakantie in coronatijd

De crowdfundingsactie leverde naast een positieve berichten en duizenden euro's ook kritiek op. 'Volgens mij zijn de regel heel duidelijk: niet op vakantie gaan', reageert iemand per mail op de reis van Meddour. Fabiola neemt het voor haar vader op.

'Je bent elke dag aan het werk en dan gaat plots je discotheek dicht. Je hebt verder niets. Dan kun je ervoor kiezen om thuis te blijven balen, of gewoon je rust pakken zodat je weer fit bent als je weer open mag.'

'Hij heeft zijn lesje geleerd'

Ook het reizen zonder reisverzekering kwam Meddour op het nodige commentaar te staan. 'Dat is inderdaad niet zo handig', geeft Fabiola toe. 'Maar achteraf is dat makkelijk praten. Hij heeft het nou eenmaal zo gedaan. In de 26 jaar dat ik leef heeft hij eigenlijk nooit iets gehad. En dan dit. Hij heeft zeker zijn lesje geleerd.'

