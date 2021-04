Inwoners Blijham zijn inleverpunt plastic zat: 'Het is een mislukte proef'

'Mijn conclusie: de proef met de inleverpunten is helemaal mislukt', zegt omwonende Ronald Wahle. Samen met zijn vrouw Jenneke en buurman Anne Bosma trekt hij aan de bel. Bijna dagelijks kijken ze uit op een bult met vuilniszakken die geplaatst zijn rondom een PMD-inleverpunt (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons - red.).

Inzamelpunt voor inwoners die afval willen scheiden

Dat punt is neergezet door de gemeente Westerwolde om inwoners de mogelijkheid te bieden afval gescheiden in te leveren. Iedereen had tot eind vorig jaar een speciale PMD-container aan huis. Sinds dit jaar wordt die niet meer gebruikt.

Al het plastic verpakkingsmateriaal kan gewoon in de grijze container. Bij de afvalverwerker wordt dat dan weer gescheiden doormiddel van een sorteermachine.

Ik zag al na een dag dat de neergezette container onvoldoende was Ronald Wahle - woont aan het dorpsplein in Blijham

Een deel van de inwoners vindt dat maar niks en levert het plastic afval alsnog gescheiden in bij de inleverpunten verspreid over de gemeente. 'Ik zag al na een dag dat de neergezette container onvoldoende was. Toen hadden ze er een tweede container bijgezet, die was na één dag ook alweer vol', zegt Ronald Wahle.

Een foto van de afval van afgelopen zaterdag (Foto: Ronald Wahle)

De inwoner van Blijham houdt een fotodagboek bij. Elke dag maakt hij een foto van de rondslingerende vuilniszakken. 'Het is gewoon een bende en het ziet er niet uit. Als het een beetje warmer wordt dan begint het volgens mij ook te stinken', zegt hij.

'Scheiden zorgt voor bewustwording'

Geestelijk vader van de containers is de politieke partij GroenLinks. Zij waren het niet eens met het afschaffen van het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. 'Dus wij hebben ideeën bedacht zodat mensen nog altijd aan de bron konden scheiden als ze dat zouden willen', zegt fractievoorzitter Eize Hoomoedt.

Het raadslid vindt het belangrijk dat het afval gescheiden ingeleverd kan worden: 'Het zorgt voor een stukje bewustwording, want eigenlijk zeg je nu: 'Het boeit allemaal niet jongens. Gooi het allemaal maar in de grijze container en we redden ons wel'.'

Een foto van de afval van afgelopen maandag (Foto: Ronald Wahle)

Het liefst zou hij daarom alsnog terug willen naar de periode waarbij inwoners van Westerwolde nog drie containers hadden, een groene, grijze en oranje. Hoomoedt weet dat dat er niet meer in zit. 'Als we nu teruggaan dan gaat dat heel veel geld kosten.'

Overigens was er maar een nipte meerderheid voor het afvalbeleid dat nu geldt. Ruim tien raadsvergaderingen zijn nodig geweest om tot een beslissing te komen.

Stoppen of grotere containers?

Hoe de gemeente moet omgaan met de overlast rondom de speciale inleverpunten? 'Er moeten grotere containers komen', stelt Hoomoedt. Ook stelt hij voor dat werkvoorzieningsschap Afeer vaker langs de containers rijdt om de bijgeplaatste zakken op te halen. De maatregelen moeten volgens hem alleen wel binnen de bestaande budgetten vallen.

Ik zou de proef gewoon stoppen Ronald Wahle - woont aan het dorpsplein in Blijham

Inwoner Ronald Wahle heeft ook wel een oplossing: 'Ik zou de proef gewoon stoppen', zegt hij. 'Ze willen dit tot eind 2022 proberen, terwijl je na één week al zag dat het niet lukt.'

Wethouder wil nog niet stoppen met proef

Maar verantwoordelijk wethouder Henk van der Goot (Gemeentebelangen) vindt dat wat te rigoureus. Hij stelt dat hij recent nog is benaderd door een jonge moeder die aangeeft dat ze veel baat heeft bij de container. 'Het is een uitkomst voor mij, want de grijze container zit snel vol vanwege de luiers', zegt de wethouder te hebben gehoord.

We verplaatsen de containers binnenkort naar het sportveld in Blijham. Op de huidige locatie staan ze wat ongelukkig Henk van der Goot (Gemeentebelangen) - wethouder gemeente Westerwolde

Wel heeft de wethouder nu specifiek een oplossing voor de container in Blijham: 'Die gaan we binnenkort verplaatsen naar het sportveld in Blijham. Op de huidige locatie staat hij wat ongelukkig', zegt Van der Goot.

Of hij daarmee het probleem niet verplaatst? 'Dat zou best kunnen, maar het lastige daaraan is dat ik een motie uitvoer die door deze raad is aangenomen met een proef van twee jaar. Die proef die loopt nog.'

Gemeenteraad moet er binnenkort iets van vinden

Binnenkort komt de wethouder met een evaluatie en een plan voor de andere containers in de gemeente, want overvolle PMD-inleverpunten zijn ook een probleem in andere dorpen. Bijvoorbeeld in Vlagtwedde en Ter Apel. De gemeenteraad moet dan beslissen of ze doorgaan met de proef en onder welke voorwaarden.

