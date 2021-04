Oldambt sleept eigenaar bouwput Finsterwolde voor de rechter

De gemeente Oldambt is het wachten zat en sleept de eigenaar van een bouwput in Finsterwolde voor de rechter. De eigenaar heeft een stuk grond aan de gemeente verkocht, maar schendt de afspraken die daarover zijn gemaakt.

Zo zou de man de kavel ‘in bouwrijpe toestand’ brengen. Maar na meerdere waarschuwingen is er nog helemaal niks gebeurd en ligt het geheel er slechter bij dan ooit tevoren.

Pand verkocht

Het gaat om een stukje grond aan de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. Google je de plek, dan zie je een foto van tien jaar geleden met daarop bosjes en boompjes niet hoger dan een meter of twee. Maar die zijn ondertussen uitgegroeid tot volwaardige bomen, waardoor het lijkt alsof je langs een stuk bos in een woonwijk rijdt.

Om de kavel zijn hekken geplaatst, in het midden ligt een kelder. Buurtbewoners maken zich al jaren zorgen om de situatie. Want klimt een kind door of over het hek en belandt hij of zij in die put, dan zijn de gevolgen mogelijk niet te overzien.

Niet aan afspraak

De gemeente Oldambt heeft daarom eind 2019 het pand gekocht van de huidige eigenaar. In die overeenkomst staat dat de man er eerst voor moet zorgen dat de kavel er weer fatsoenlijk uitziet. Hij kreeg daar zes maanden de tijd voor. Maar anderhalf jaar later is er nog helemaal niks aangepakt.

Ineens komt daar een dagvaarding Ger Klein - Gemeentebelangen

Volgens de eigenaar hebben ‘de coronamaatregelen en persoonlijke omstandigheden’ ervoor gezorgd dat er niks is gebeurd, maar het geduld van Oldambt is op. De man is gedagvaard.

'Erg toevallig'

De dagvaarding komt volgens Gemeentebelangen op een ‘bijzonder toevallig moment’. De partij heeft recent een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (wob). Zij wil van a tot z weten hoe dit onderwerp in elkaar steekt.

‘Wij worden kritisch op het college en ineens komt daar een dagvaarding. Dat is iets te toevallig in mijn ogen’, zegt voorman Ger Klein. ‘Dit soort toevalligheden, om het maar even zo te noemen, hebben wij vaker gezien. Laat ons nu maar eens weten hoe deze procedure in elkaar steekt.’

De partij heeft daarom alle bijbehorende stukken opgevraagd. De zaak die door Oldambt is aangespannen zal waarschijnlijk tussen juli en oktober dit kalenderjaar behandeld worden door een rechter. Oldambt noemt het besluit ‘erg vervelend, maar de enige stap die we nog kunnen nemen om een veilige situatie voor omwonenden te creëren’.

