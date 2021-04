Vrijwilligers cultuursector Westerkwartier blijven clubs trouw: 'Energie zit er nog in'

Vertegenwoordigers van culturele instellingen in het Westerkwartier kwamen digitaal bijeen. Wethouder Hielke Westra (CDA) fungeerde als gastheer namens de gemeente.

‘Voor de culturele verenigingen geldt dat zij door de bank genomen geen vrijwilligers zijn kwijtgeraakt. Natuurlijk is er altijd een enkeling die zijn lidmaatschap van de muziekvereniging heeft opgezegd, maar het algemene beeld is dus heel positief’, zegt de wethouder, die enthousiast is over de nieuwe opzet.

‘Ik houd er een positief gevoel aan over. De energie zit nog in de clubs, iedereen staat te popelen om weer aan de slag te gaan.’

Opbouwwerk

Cultureel ondernemer Emil Klok uit Niekerk schoof ook aan bij het rondetafelgesprek. Hij denkt dat de komende tijd veel opbouwwerk verricht moet worden. ‘Van sommige koren is bijvoorbeeld de dirigent vertrokken, omdat hij een andere baan heeft. Het is niet zeker dat die straks allemaal weer terugkomen als er weer werk is.’

Anderzijds ziet Klok dat instellingen het publiek weer moeten terugwinnen. ‘Persoonlijk denk ik dat mensen graag weer willen komen, maar we zullen meer aan pr moeten doen. Vooral het opbouwen van publiek bij wat minder voor de hand liggende voorstellingen is lastig. We kunnen pas in de loop van het jaar zeggen wat daarvoor nodig is.’

Emil Klok. (Foto: Eigen foto)

De ondernemer hoopt dat de gemeente Westerkwartier druk uitoefent op de veiligheidsregio Groningen, om toch al wat meer mogelijk te maken. ‘Groningen is strenger dan streng. In Drenthe en Friesland zijn zaken toegestaan die hier nog niet mogen – zoals repeteren in groepen in de buitenlucht. Daarin kan de gemeente wat meer meedenken.’

Financiële steun

Daarnaast pleit Klok voor financiële steun. ‘Maar we kunnen pas achteraf zeggen hoeveel. Dat is ook afhankelijk van de coronamaatregelen. Moet het toch voor minder publiek? Dan zal steun nodig zijn.’

Cultuurliefhebbers kunnen nu al terecht in verscheidene musea in Nederland op vertoon van een negatieve coronatest. In het Westerkwartier blijven de instellingen dicht, omdat ze die procedures niet zien zitten, legt wethouder Westra uit.

‘De musea hier vragen lage entreegelden van rond de 2 euro. Als bezoekers 7,50 euro voor een test moet betalen, dan komen ze niet.’

Vertrouwen in goede afloop

Klok heeft er alle vertrouwen in dat de cultuursector in het Westerkwartier er ook zonder testevenementen weer bovenop komt. ‘De gedrevenheid is enorm, dat is het allerbelangrijkste.’

In mei volgen nog drie rondetafelgesprekken, over de volgende thema’s:

Gezondheid en sport;

Ondernemen, werk en inkomen;

Onderwijs en ruimtelijke ordening.

De uitkomsten van de gesprekken worden verwerkt in het herstelplan van de gemeente Westerkwartier, voor de periode na de coronacrisis.