Hoe blijf je concentratiekillers de baas?

Fietsers die langskomen, de tulpen in de tuin en het onkruid in de border. Ze zijn een mooi excuus om even op te staan en uit het raam te kijken. Ik moet zichzelf toespreken: ik was toch met een blog bezig? Terug naar de bureaustoel dus. Nu blijven zitten en schrijven. Het is lastig jezelf te dwingen, maar mijn verstandige ik wint het uiteindelijk meestal van mijn impulsieve ik.

Tweestrijd

Deze tweestrijd tussen verstandig en impulsief zal iedereen herkennen. Dat is niet voor niets. In onze hersenen kun je beide ‘stemmen’ herleiden tot de evolutionair jongere prefrontale cortex en oudere hersengebieden.

De oudere hersengebieden zijn meer gericht op de korte termijn en op snelle, automatische reacties op prikkels, zoals vechten, vluchten en vermijding. Met behulp van het jongere hersendeel kunnen we ons gedrag echter bijsturen en onze langetermijndoelen in de gaten houden.

Wat vasthouden aan langetermijndoelen lastig maakt is dat de invloed van de oudere hersengebieden dominant is. Want daar zetelen ook de emoties. Het vergt dus aandacht en het kost moeite om bij te sturen. Zéker als je moe bent of spanningsklachten hebt.

Kortetermijnpijn en langetermijnfijn

Doelen halen lukt niet zonder enige vorm van ongemak. Dat moet je accepteren. Of je nu de gebakjes in de vitrine van de bakker wilt weerstaan omdat je wilt afvallen, afscheid wilt nemen van personeel bij een doorstart van je bedrijf of de verleiding van de smartphone wilt weerstaan terwijl je met de belastingaangifte bezig bent. Vervelende gevoelens komen geheid om de hoek kijken.

Je kunt het ongemak bestrijden door je te realiseren dat accepteren van de ‘kortetermijnpijn’ uiteindelijk de voldoening van ‘langetermijnfijn’ oplevert. Het kortdurende stressmoment accepteren levert tevredenheid over je inspanning en resultaten op.

Ik wil, ik zal en ik zal niet

Als je een doel wilt bereiken heb je te maken met ‘ik zal’, ‘ik zal niet’ en ‘ik wil’-krachten. Wat je ook als doel formuleert (‘ik wil’), je zult er zowel dingen voor moeten doen (‘ik zal’, hoe lastig ook) en voor moeten laten (‘ik zal niet’, waar alle afleiding en verleiding onder valt).

Om afleiding tegen te gaan helpen de volgende praktische tips:

– Ken jezelf. Weet door wat voor gedachtes je je het vaakst laat afleiden. Probeer ook eens het toegeven aan verleiding tien minuten uit te stellen. In die tijd houd je je langetermijndoel voor ogen. Dat uitstellen helpt echt.

– Formuleer enkele ‘ik zal’, ‘ik zal niet’ en ‘ik wil’-uitdagingen. Let daarbij op haalbaarheid.

– Doe één ding tegelijk. Multitasken gaat ten koste van zelfbeheersing.

- Besteed discipline uit. Huur bijvoorbeeld een rustige flexplek wanneer je je op een lastige taak wilt concentreren. Houd je smartphone uit zicht, zet de rinkeltjes uit. Bedenk voor jezelf wat helpt om je minder te laten afleiden en gedisciplineerder aan je doelen te werken.

- Verminder sowieso je smartphonegebruik. Niet alleen omdat maar een fractie van de tijd die je ermee doorbrengt zinvol is. Telkens toegeven aan prikkels vermindert ook je vaardigheid om je ergens langdurig op te kunnen richten.

- Ga mediteren. Al is het maar vijf minuten per dag, het helpt gefocust te blijven. Ook dagelijkse beweging, goed slapen en nieuwe dingen leren helpen je verstandige ik te versterken.

- Voor wie meer wil weten over dit onderwerp: lees De kracht van wilskracht van Kelly McGonical en boeken van Margriet Sitskoorn, zoals IK2.

Sandra Sanders is coach en trainer. In haar praktijk helpt ze mensen met stress- en burn-outklachten.