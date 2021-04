Zelftesten op scholen: 'Mooie aanvulling op maatregelen'

Op Het Hogeland College in Warffum werden de testen donderdag uitgereikt. Een van de leraren die wat exemplaren komt ophalen bij de balie is Areke van der Sluis, docent Frans. Vier testen haalt ze op.

Aanvulling

'Ik vind het fantastisch. Het is een mooie aanvulling op de maatregelen die we hier op school al hebben. De anderhalve meter, de mondkapjes. Op deze manier kunnen we heel snel het covid-19-virus signaleren bij docenten, medewerkers en leerlingen en het natuurlijk isoleren', meent Van der Sluis.

Sijtse Jan Kroeze, docent wiskunde, is net als zijn collega enthousiast over het initiatief. 'Je bent toch bang dat, als je het krijgt, je anderen besmet. Bijvoorbeeld familieleden of collega's. Dan is het fijn dat dit er is.'

Blij met korte wattenstaafjes

Kroeze zegt tijdens de coronacrisis nog nooit te zijn getest. Hij heeft nog geen klas gehad met een leerling die positief is getest, noch is hij in aanraking gekomen met een collega die het virus had.

Hij is blij dat de wattenstaafjes van de zelftesten minder ver in de neus hoeven dan de lange exemplaren die worden gebruikt bij de reguliere pcr- en sneltesten. 'Daar zou ik het meest tegenop hebben gezien. Want ik heb nogal gevoelige slijmvliezen.'

Bekijk hieronder de reportage in Noord Vandaag:

Lees ook:

- Wisselende reacties op zelftesten op scholen; 'Heeft het wel zin?'