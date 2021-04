Turnclub ontvangt 'niet zo fijne mailtjes' wegens proeftrainingen

Al maanden kunnen ze alleen buiten trainen, omdat binnen sporten wegens de coronamaatregelen niet is toegestaan. Maar als onderdeel van een Fieldlab-experiment konden vijftig leden zich donderdag weer eens in de turnhal laven aan de ringen, de brug en het paard. Doel was om te kijken of er bij binnensporters voldoende animo is om zich eerst te laten testen.

Testen geen probleem

Het experiment lieten in elk geval veel STUGG-leden zich niet ontzeggen: 'Iedereen wil graag weer trainen. De aanmeldingen kwamen meteen binnen', vertellen Kim en Manon in Noord Vandaag.

Dat de leden zich vooraf op corona moesten laten testen, was geen probleem. 'Natuurlijk niet elke week, daar wordt het niet leuker van. Maar voor een keer is het best oké', vindt Manon.

Bedreigd

Niet iedereen is blij met de experimenten om het indoorsporten te hervatten. Vooraf waarschuwde de turnbond STUGG ervoor dat een squashvereniging die een soortgelijk evenement hield, bedreigingen ontving.

'Wij hebben ook een aantal mailtjes gekregen die niet zo fijn waren', vertelt Manon. 'Maar voor de rest is iedereen vrij positief over deze proef, dus dat is prima te doen.'

Soepel in de heupen

En of ze na vier maanden nog een beetje soepel in de heupen zijn? 'We hebben natuurlijk wel elke week buitentrainingen gehad. Maar we moeten wel een beetje uitkijken, niet te veel doen, zodat we geen blessures krijgen.'

Bekijk hieronder het verslag in Noord Vandaag: