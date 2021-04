Lopend Vuur: We zijn toe aan een moderner volkslied

De komende tijd gaan we ons volkslied weer regelmatig horen, te beginnen volgende week op Koningsdag. Tijdens de komende sportzomer, met onder andere de Olympische Spelen, hopen we het Wilhelmus ook vaak te gaan horen. Dat betekent immers dat Nederland goud heeft behaald.

Het Wilhelmus stamt van rond 1570 en werd in 1932 officieel tot volkslied gekozen. Het nummer bestaat uit 15 coupletten, waar je met de beginletters van de coupletten de naam Willem van Nassov kunt vormen. Vroeger werd de V ook vaak gebruikt als U. We zingen normaal gesproken alleen het eerste couplet, soms nog gevolgd door het zesde couplet.

Het nummer bevat bijzondere tekstdelen, waaronder 'ben ik van Duitsen bloed'. Veel andere volksliederen gaan over de grootsheid of de schoonheid van een land of over de liefde voor dat land en/of de bevolking. Het Wilhelmus heeft dat niet.

Zijn we niet toe aan een verandering van ons volkslied in deze tijd? Of moet het juist bij het oude blijven. Die vragen hebben we verpakt in de volgende stelling:

