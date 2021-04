Gereformeerde kerk in Zuidwolde maakt 'nieuw begin' in ander kerkgebouw

De gemeente kerkt nu nog in de Ontmoetingskerk aan het Boterdiep, maar vanaf september vinden de diensten plaats aan de Pastorielaan in het dorp. Daar wordt momenteel het kerkgebouw van de voormalige vrijgemaakt gereformeerde gemeente verbouwd.

'Een monument geeft beperkingen'

'Onze gemeente wordt kleiner, maar dat we nu in een monument zitten geeft beperkingen', legt voorganger Ate Klomp uit. 'Want we wilden het gebouw graag aanpassen aan de tijd en bijvoorbeeld kerkbanken verwijderen. Maar dat mag niet. Het belemmert ons heel erg. En toen kwam het andere gebouw beschikbaar.'

'Doen we hier goed aan?'

'Het kwam op ons pad', in de woorden van Veening. 'We hebben er serieus naar gekeken en ons afgevraagd: doen we hier goed aan? Maar in het kerkgebouw waar we naartoe gaan, zijn meer mogelijkheden om het netjes te verbouwen naar nieuwe maatstaven. Zo houden we toekomst.'

Het idee is om de verhuizing in september vergezeld te laten van een optocht door het dorp, legt voorganger Klomp uit. 'Zo maken we een nieuw begin. Daar willen we dan ook graag de dorpsbewoners en andere belangstellende bij betrekken.'

De Ontmoetingskerk, het huidige onderkomen van de gemeente, is verkocht aan een particulier die al meerdere voormalige kerkgebouwen in bezit heeft.