Deze dag: vliegtuigcrash boven Sellingen

Het is zo’n heerlijke, lome, warme voorjaarsdag. Aan het begin van de middag is boven Sellingen ineens een daverende knal te horen. Een Belgische F16 en een ultra light vliegtuig zijn met elkaar in botsing gekomen. Het is 12 uur 48. ULV-piloot Frits Lemmink en straaljagervlieger Luc Viaene overleven de klap niet. Het gebeurt op deze dag, 24 april 2002.

Op Radio Noord praat Henk Binnendijk die middag met bewoners van nabijgelegen bungalowpark De Barkhoorn. De omgekomen 64-jarige Frits Lemmink is zelf één van de bewoners van het park. In een hotel tegenover het gemeentehuis worden omwonenden opgevangen om van de schrik te bekomen.

Verslaggever Steven Radersma spreekt daar ook met sommigen van hen. Uitgerekend die dag heeft hij voor het eerst een splinternieuwe reportagewagen onder zijn hoede. Waarmee vanuit de verste uithoeken van de provincie de studio aan het Prinsenhof in hartje stad kan worden bereikt. Steven herinnert zich de hectiek van die dag nog levendig.

Precies tien jaar na het ongeluk op 24 april 2002 loopt hij met Barkhoornbewoner Ed de Kruijff door het bos naast het bungalowpark. De Kruijff heeft daar onder een boom op deze dag het stoffelijk overschot gevonden van Luc Viaene. Hij kende ook Frits Lemmink. Die hem ooit had toevertrouwd, ‘dat zijn grote wens was om ooit een keer een F16 te vliegen’.

Daar waar het stoffelijk overschot van Luc Viaene is gevonden, hebben zijn ouders een monumentje geplaatst. ‘Vlieg maar verder schat, we zullen je nooit vergeten’ is er op te lezen. Familieleden komen bijna jaarlijks naar Sellingen om Luc te herdenken.

Twee jaar na het ongeluk concludeert de raad voor de transportveiligheid, dat de botsing ‘heeft plaatsgevonden op een hoogte tussen 961 en 1127 voet’. Dat is aanzienlijk lager dan de toegestane minimumvlieghoogte van 1200 voet voor de F16, ongeveer 400 meter.

De F16 was een ‘Tiger 11’ een toestel waarin twee piloten vlogen. De voorste van het duo, Luc Viaene, zag de ULV van Frits Lemmink te laat op zich afkomen maar activeerde nog wel de schietstoelen. ‘De inzittende van de PH-3G8 en de voorste bestuurder van Tiger 11 werden als gevolg van de botsing op slag gedood. De achterste inzittende van de Tiger 11 raakte licht gewond’, staat te lezen in het rapport van de transportveiligheid.

In het Dagblad van het Noorden schrijft Marcel Looden in 2017 over het trouwe bezoek van de Belgische familie naar de rampplek. Luc Viaene was 36 jaar oud toen hij stierf. Moeder Jeanine vertelt dat ze een goede band heeft opgebouwd met sommige bewoners van het bungalowpark. ‘Want al wordt de afstand naar Sellingen groter met het ouder worden, we blijven het monument in het bos bezoeken.’ Het ongeluk gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 24 april 2002.