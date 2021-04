Ramadan in coronatijd: 'Geloofsovertuiging is sterker'

Voor het gebed, vijfmaal per dag, zijn de gelovigen welkom in de moskee in Veendam. Mits zij zich streng aan de coronaregels houden. Binnen draagt iedereen een mondkapje en de gebedskleedjes liggen anderhalve meter uit elkaar.

De moskee in Veendam (Foto: Ariënne Dozeman/RTV Noord)

Vasten, bezinning en samenkomen

De ramadan is, naast een tijd van vasten en bezinning, ook een tijd van samenkomen. Na zonsondergang komen familie en vrienden normaal gesproken samen voor de iftar, de gezamenlijke maaltijd. Daarna ontmoet iedereen elkaar in de moskee voor het avondgebed. Voor het tweede opeenvolgende jaar is dit door de coronamaatregelen niet mogelijk.

'Het is traditie om na de eerste vastenweek bij je ouders langs te gaan, maar juist die groep is kwetsbaar', vertelt Yasin Kocadag, hij is geestelijk werker. Doordat iedereen binnen zijn eigen gezin blijft, weet hij niet altijd wat er speelt in de gemeenschap. 'Dan blijkt iemand bijvoorbeeld al een week ziek te zijn, normaal gesproken hoor ik dat meteen.'

Abdurrazak Sunar is de imam in Veendam. Ook hij heeft er verdriet van dat de gemeenschap niet samen kan komen. 'Maar het kan niet anders en dus moeten we het accepteren.' De ramadan, vooral een maand van bezinning, is er volgens hem niet wezenlijk anders door. 'De geloofsovertuiging is sterker dan corona.' Online probeert hij zo goed mogelijk met de gelovigen in contact te blijven. Zo zijn op Facebook de koranrecitaties te volgen.

Volleyballen naast de moskee

Toch is het anders, zegt ook Selim Keskin. Hij probeert de recitaties wel te volgen, maar raakt thuis veel sneller afgeleid. Na het gebed speelt hij samen met een aantal andere mannen een potje volleybal op het veldje naast de moskee. Zo doden ze de tijd tot zonsondergang.

Selim Keskin speelt na het middaggebed een potje volleybal (Foto: Ariënne Dozeman/RTV Noord)

'Andere jaren stonden hier op de parkeerplaats grote witte tenten, daar kwamen we dan met wel 150 gelovigen bijeen om te bidden en te eten.' Natuurlijk mist hij dat, maar Keskin begrijpt maar al te goed de ernst van de situatie. Vorige week overleed in Turkije een vriend aan de gevolgen van corona. 'We waren van dezelfde leeftijd.'

Enes Aktas (Foto: Ariënne Dozeman/RTV Noord)

Het is de bedoeling om tijdens ramadan de hele koran te lezen, Enes Aktas is net klaar met zijn dagelijkse hoofdstukken. 'Ramadan is voor ons een heilige maand. Door te vasten proberen we spiritueel sterker te worden. Zo komen we dichter bij God.'

Of je nu christen of moslim bent, iedereen bidt ervoor dat dit virus zo snel mogelijk uit de wereld geholpen wordt Abdurrazak Sunar - Imam moskee Veendam

Hoewel de maand voor hem vooral draait om een spirituele zoektocht waarin hij probeert te ontdekken wat het is dat hij beter kan doen, mist ook hij he samenzijn. 'Met je vrienden bij elkaar komen om te praten over wat je hebt gedaan of gelezen, dat is een heel mooi gevoel.'

Imam Abdurrazak Sunar (Foto: Ariënne Dozeman/RTV Noord)

Imam Sunar: 'Welk geloofsovertuiging je ook hebt, iedereen mist het samen zijn. Of je nu christen of moslim bent, iedereen bidt ervoor dat dit virus zo snel mogelijk uit de wereld geholpen wordt.'

