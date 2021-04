Hoe Captain America bij GIJS op het ijs stond: 'Heel normale kerel'

Wyatt Russell in Groningen en nu in zijn nieuwe rol (Foto: Eigen foto / Chuck Zlotnick - Marvel Studios 2021)

Niet iedereen weet het, maar de rapen zijn gaar in de superheldenwereld: er is namelijk een nieuwe Captain America. Leuk voor de fans, en dat zijn er veel, maar het bijzondere is toch wel dat hij twaalf jaar geleden nog ijshockeyer was bij GIJS Groningen.

Het gaat om de Amerikaan Wyatt Russell, tegenwoordig acteur. Hij speelde in het seizoen 2009/2010 nog als keeper bij de Groningen Grizzlies, zoals het team toen heette, maar hing uiteindelijk zijn schaatsen aan de wilgen en maakte de stap naar het witte doek.

Geen onlogische stap, want Wyatt heeft bekende ouders: Hollywoodsterren Goldie Hawn en Kurt Russell. Die zaten ook wel eens op de tribune in Groningen en de appel valt niet ver van de boom, want Wyatt speelt nu één van de hoofdrollen in een populaire superheldenserie van Disney waarin hij de opvolger is van Captain America.

'Goede kerel'

Vanwege zijn omstreden rol krijgt Russell wel wat te verduren, maar oud-speler en toenmalig captain Ricardo Dijkema herinnert Wyat Russell anders: 'Gewoon een goede kerel, relaxte jongen, helemaal niet op de voorgrond of bezig met zijn naam. One of the guys.'

Dat beaamt voorzitter Jacob van Gelder: 'Een heel normale jongen, niet met extra credit ofzo. Hij fietste hier gewoon door Stad, vaak een petje op.' Precies ook het beeld dat we terugzien op het Instagram account van Russell, waar nog een foto uit Groningen prijkt.

Want Russell woonde in het centrum. 'Volgens mij in de buurt van de Hereweg, ergens met twee andere jongens', zegt Dijkema.

De keeper speelde eerst in Duitsland en ging in Groningen de concurrentie aan met Tom Korte. 'Zij waren echt sportieve rivalen van elkaar', zegt Van Gelder daarover. 'Het was volgens mij wat stuivertje wisselen.' 'Wyatt was ook gewoon een goede speler', vult Dijkema aan.

Bekende ouders op de tribune

Ondanks dat Wyatt in zijn periode in Groningen nog niet bekend was, waren zijn ouders dat natuurlijk wel. Echte Hollywoodsterren, maar daar was niks van te merken toen ze naar hun zoon kwamen kijken.

'Zijn vader (Kurt Russell, red.) kwam voor het eerst toen we in Geleen speelden', haalt Dijkema herinneringen op. 'Die zat toen gewoon tussen de luidruchtige harde kern van de tegenstander met een paar biertjes zijn zoon aan te moedigen en tegen de boarding te slaan.'

Een week later kwam ook moeder Goldie Hawn mee, toen thuis in Groningen. 'Die zaten hier op de tribune', weet Van Gelder nog. 'In het Noorden zijn we ook wat nuchter hé, dus ze werden gewoon met rust gelaten. Ze praatten met iedereen, bestelden eigen biertjes en eten. Normale mensen, net als jij en ik.'

'Ga zeker even kijken'

Volgen de twee de avonturen van hun oud-teamgenoot nog? Niet echt, blijkt het antwoord. Waar Van Gelder nog vrienden is op Facebook, heeft Dijkema geen contact meer. Ze waren dan ook niet op de hoogte van de nieuwe, grote rol die Russell speelt.

'Ik heb hem wel eens een keer gezien in een romantische film en in een rare oorlogsfilm op Netflix', zegt Dijkema. 'Maar ik volg verder series niet echt. Ik ben nu wel benieuwd wat hij doet, dus ik ga even kijken.' Ook bij Van Gelder is de interesse gewekt: 'Ik ga zeker even kijken ja.'

Wyatt Russel is te zien in de Disney+ serie 'The Falcon and the Winter Soldier'. Die is alleen online te bekijken.

