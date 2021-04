Ondersteboven van hangmatyoga: 'Je wordt letterlijk langer'

'Het is yoga in een doek', begint Hilke Meerman van Yoga050 met haar uitleg. 'Met een doek op heuphoogte kun je heel makkelijk op de kop. Waar een handstand normaal gesproken hartstikke ingewikkeld en zwaar is om te doen, kun je nu in een handomdraai in handstand. En als het doek laag hangt, is dit meer voor ontspanning en het stretchen van de spieren.'

'Je wordt letterlijk een beetje langer na de les', zegt de eigenaresse, terwijl ze laat zien hoe je op de kop kunt hangen in een doek. 'Gedurende de dag word je een klein beetje kleiner. Na de les ben je op het niveau van het begin van de dag.'

Idee ontstond tijdens gedwongen sluiting

Het idee om deze vorm van yoga buiten de doen, ontstond tijdens de negen maanden dat de yogastudio nu dicht is. De stellage is neergezet door Meermans buurman, die in de evenementensector werkt.

We hebben gekeken naar een veilige manier samen te kunnen sporten Hilke Meerman - yogadocent

'Het is best wel heftig', schetst Meerman de afgelopen maanden. 'Mijn klanten zijn gewend in een doek yoga te doen. Maar niet iedereen heeft zo'n doek thuis. Sommigen hebben er eentje gekocht, maar een andere groep wilde ook wel wat. Dus hebben we gekeken naar een veilige manier samen te kunnen sporten. Perspectief, vermaak, buitenlucht. En nu staan we met de zon op de bol hier bij de stellage.'

Groepslessen zijn nog niet mogelijk

Veertien mensen kunnen tegelijk yogaën bij de stellage, maar voorlopig zitten groepslessen er nog niet in. Het idee is dan ook om over een dikke week kleinschalig te starten. Om het slechte weer het hoofd te bieden, is inmiddels een crowdfunding gestart voor een dak boven de stellage. 'Dat is best wel een klus, want je kunt het dak niet vastmaken op de stellage, want dan is het een soort windvanger.'

Verslaggevers Elwin Baas en Tanja Douwstra bezochten de yogastellage

Lees ook:

- Yogascholen op omvallen door lockdown; hopen op versoepelingen