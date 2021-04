Robben ontbreekt tegen PSV: 'Bewust voor gekozen'

Twee weken geleden maakte Robben in de verloren thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen zijn rentree, nadat hij maanden afwezig was geweest.

'De afgelopen twee weken heb ik wel weer kunnen doorbouwen', zegt Robben. 'De week na Heerenveen heb ik niet kunnen trainen; toen had toch nog wel wat klachten. Afgelopen week heb ik goed kunnen trainen.'

'Met het oog op de nabije toekomst'

Dat Robben de wedstrijd tegen zijn oude club desondanks laat schieten is volgens hem 'met het oog op de duels in de nabije toekomst waarin het er echt om gaat'.

'Ik kom van heel ver'

Van een echte terugslag wil Robben niet spreken. 'Misschien een kleintje. Dat is heel normaal in het proces waar ik in zit. Ik kom van heel ver, dan is het logisch dat er af en toe wat hobbels op de weg komen. Ik moet steeds heel weloverwogen keuzes maken, dat is niet altijd makkelijk. Mijn voetbalhart wil het liefste mee naar Eindhoven.'

'Ik luister naar de mensen om me heen die er ook veel verstand van hebben. Het is echt met het oog op de belangrijke duels die nog komen. Theoretisch zou ik erbij kunnen zijn, maar het is verstandiger dat niet te doen. Ik hoop volgende week heel goede te kunnen trainen en er dan tegen Sparta weer bij te zijn.'

'Play-offs halen is het doel'

Robben had graag gespeeld tegen PSV, de club waar hij twee seizoenen speelde nadat hij FC Groningen in de zomer van 2002 verliet. 'Maar soms moet je er gewoon rationeel naar kijken en de juiste keuzes maken, hoe lastig die soms ook zijn. De belangrijke punten moeten nog gehaald worden, de play-offs is het doel.'

Zorgen om hem hoeven de supporters zich niet te maken, zegt Robben. Met een glimlach: 'Nog niet. Al weet je het bij mij nooit, het kan morgen weer anders zijn. Het lijf moet blijven meewerken, ik doe er alles aan. Echt alles, van a tot z. Het is een proces met vallen en opstaan, maar dat gaat niet zomaar. Ik ben geen 18 meer.'

