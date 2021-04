Speedwaycoureur Mika Meijer leert veel op Deens gravel

Meijer heeft op vrijdagochtend net een online schoolafspraak achter de rug. Hij studeert Commerciële Economie aan het Johan Cruijff College in de stad. Hij zit in het derde jaar van de opleiding.

'Gelukkig maakt het niet uit of ik nu in Denemarken zit of dat ik thuis in Winschoten ben om te kunnen studeren', geeft de net twintig jaar geworden speedwaycoureur aan.

In goede handen

Begin april is hij ingetrokken bij Kenneth Hansen, een Deense topcoureur. In z'n eentje is hij naar het noordoosten van Denemarken gereden. Dat viel soms niet mee. Hij had liever gehad dat vader Koos, zijn steun en toeverlaat, meegegaan was. Maar dat was niet mogelijk.

Dat mijn vader niet mee kon is jammer, maar als ik thuis was gebleven, blijf ik stilstaan in mijn ontwikkeling en leer ik niks Mika Meijer - speedwaycoureur

'Ik wil deze kans niet laten liggen. Dat mijn vader niet meekon is jammer, maar als ik thuis was gebleven, blijf ik stilstaan in mijn ontwikkeling en leer ik niks.'

Wat dat betreft hij in goede handen bij Hansen. 'Hij geeft me advies over hoe ik het beste op de motor kan zitten en hoe ik de bochten in moet gaan. Verder helpt hij met het het afstellen van de machine.'

Mika Meijer komt als derde de bocht door (Foto: Jean Byron/Speedwayclub Slangerup)

Professioneel

Het is niet de eerste keer dat Meijer zijn rondjes rijdt op het Deense gravel. Drie jaar geleden was de eerste keer dat hij in Scandinavische land voor een club reed. Dat beviel op zich goed, maar na verloop van tijd wilde de Groninger wel wat anders.

'In Denemarken heb je wel een stuk of twaalf speedwayclubs. Ik heb via via wat rondgevraagd of er ergens anders nog plek was. Slangerup sprak mij het meeste aan omdat er heel professioneel gewerkt wordt. Er zijn altijd wel mensen die ik kan vragen om te helpen want ik heb zelf geen monteur bij me. Via Kenneth komt dat wel goed.'

Deens spreken gaat nog niet, maar af en toe versta ik wel wat er gezegd wordt Mika Meijer, speedwaycoureur

Oppassen

Zaterdag staat Meijer opgesteld voor een wedstrijd in de tweede divisie. Er komen drie andere teams uit Denemarken naar het circuit in Slangerup. Het team dat de meeste punten pakt, is vanzelfsprekend winnaar.

'Natuurlijk is het leuk als je een heat wint. Maar alles staat in het teken van het team. Je moet bijvoorbeeld oppassen dat je je teamgenoot niet uit de baan duwt bij de start of in het vervolg van de race. Ik hoop goed te kunnen scoren. De trainingen en de trainingswedstrijden gingen beter en beter. Daardoor start ik volgend weekend waarschijnlijk in de eerste divisie,' legt hij uit.

Mika Meijer voelt zich als een vis in het water op een speedwaymotor (Foto: Jean Byron/Speedwayclub Slangerup)

Vergoeding

Als het zover komt, krijgt hij ook een kleine vergoeding. Maar daar is het hem in eerste instantie niet om te doen.

'Ik ben hier om te leren en ik vind het fijn dat de club mij met alles helpt. Ik concentreer mij op het speedwayverhaal omdat ik denk dat ik in die discipline meer kan bereiken dan bij het grasbaanracen, al blijf ik dat af en toe wel doen. Speedway is ook een veel grotere sport. Het gaat het er op de baan wel eens hard aan toe. Vooral bij wedstrijden is de concurrentiestrijd groot. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar ik kan er wel goed tegen.'

Deense taal

Meijer leert niet alleen een betere coureur te worden. Hij raakt ook steeds meer ingeburgerd in Denemarken. 'Deens spreken gaat nog niet, maar lezen wel. En af en toe versta ik wel wat er gezegd wordt.'

Ook daarbij krijgt hij de hulp van de mensen om zich heen bij de club. Daarvoor doet hij graag wat terug. 'Woensdag is er een Superligawedstrijd bij ons. Daar ben ik ook bij want Kenneth rijdt ook. Ik kan altijd helpen met van alles en nog wat', kijkt Meijer alvast vooruit. Zelf droomt hij er ook van om ooit professioneel speedwaycoureur te zijn.

Terug naar Winschoten

Over ruim een week gaat hij terug naar Winschoten. Bij de volgende reis naar Denemarken hoopt hij dat zijn vader ook mee kan.

