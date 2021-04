Rechtszaak dodelijke steekpartij Lewenborg grotendeels openbaar

De strafzaak tegen drie tieners, die verdacht worden van het doodsteken van de 19-jarige Chris Kalsbeek in de stadswijk Lewenborg, wordt ondanks de leeftijd van de verdachten grotendeels in de openbaarheid behandeld.

Dat heeft de Rechtbank Noord-Nederland bekendgemaakt.

Vandaag en donderdag staan drie tieners terecht voor moord en doodslag op de 19-jarige Chris Kalsbeek. Twee jongens die verdacht worden waren 17 jaar tijdens de steekpartij, de vrouwelijke verdachte was net een week 18. Zij verscheen eerder in het openbaar voor de rechtbank.

De vrouwelijke verdachte had met het slachtoffer afgesproken op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in Lewenborg. Het slachtoffer hing daar wel vaker met vrienden rond in de avond. Hij woonde er om de hoek.

Mishandeling afgesproken via Instagram

Ze had hem naar het schoolplein gelokt omdat hij een oogje op haar zou hebben. Het meisje had een vriend. Chris wist niet dat het meisje en haar vriend, die ook verdachte is in deze zaak, via Instagram hadden afgesproken om hem te mishandelen. De vrouwelijke verdachte wist op haar beurt niet dat haar vriend een mes mee zou nemen, zo heeft ze verklaard. De officier van justitie ziet dat anders: ze zou hebben gezegd dat haar vriend niet mocht steken waar zij bij was.

Hij deed dat toch. Chris overleed even na middernacht. De drie tieners werden dezelfde dag nog aangehouden. De derde persoon is alweer op vrije voeten, maar nog wel verdachte. De vriend van het meisje wordt verdacht van moord, zij van doodslag. Dat zou betekenen dat zij niet op de hoogte zou zijn van het plan om Chris te doden.

Feiten openbaar

Alleen de feiten rondom de dood van Chris worden openbaar behandeld. De persoonlijke omstandigheden van de toen minderjarige verdachten worden achter gesloten deuren behandeld.

Het openbaar behandelen van de zaak betekent niet dat de jonge verdachten automatisch volgens het volwassenenstrafrecht gestraft worden. Als de rechtbank het drietal schuldig vindt en een staf oplegt, kan dat gezien hun leeftijd volgens het jeugdstrafrecht.

