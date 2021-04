Noordelijke ziekenhuizen zetten zich schrap voor code zwart

De ziekenhuizen houden hun hart vast voor volgende week. Er is een reële kans dat het gevreesde code zwart-scenario zich aandient. Ook de ziekenhuizen in Noord-Nederland houden er rekening mee dat ze voor het eerst spoedeisende zorg noodgedwongen moeten uitstellen.

Dat is het gevolg van de stroom coronapatiënten die moeten worden opgenomen. De zorg voor andere patiënten komt daardoor steeds meer in de knel. Het uitstellen van niet-spoedeisende behandelingen, zoals knieoperaties, is al lang geen uitzondering meer.

Gezondheidsschade voorkomen

Maar nu is ook de spoedeisende zorg in gevaar. Dat wil zeggen: operaties en behandelingen die binnen zes weken moeten plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Het Erasmus MC maakte vrijdag bekend alleen nog operaties uit te voeren die niet langer dan twee weken kunnen wachten. Alle andere operaties, dus ook spoedeisende, stelt het Rotterdamse Ziekenhuis uit 'tot nader te bepalen datum'.

Ook in Noord-Nederland hebben diverse ziekenhuizen op dit moment al veel moeite om de meest urgente zorg te verlenen. Vooral bij de IC-zorg staat het water tot aan de lippen. Bepaalde operaties kunnen vaak alleen worden uitgevoerd als de patiënt daarna kan worden verpleegd in een IC-bed. Maar de capaciteit daarvoor ontbreekt, zowel aan bedden als aan personeel.



'Code zwart hangt af van versoepelingen'

De Nederlandse Vereniging van Internisten (NVI) schat dat tot nu toe ongeveer honderdduizend operaties moeten worden ingehaald, die door de coronapandemie zijn uitgesteld. Of code zwart in werking treedt, zal onder meer afhangen van de versoepelingen die volgende week worden ingevoerd. Volgende week wordt met het openen van de terrassen 'een heel spannend moment voor de ziekenhuizen', aldus NVI-voorzitter Robin Peeters.

Als het echt tot 'code zwart' komt, dan geldt dat voor alle ziekenhuizen in ons land. Het ministerie van VWS neemt daarover het besluit.

De negen ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe hebben de handen vol aan de zorg voor coronapatiënten. Uit de nieuwste cijfers van koepelorganisatie AZNN blijkt dat het aantal nog beschikbare bedden voor COVID1-19 patiënten slinkt. Bij elkaar opgeteld waren vrijdagochtend in de drie noordelijke provincies voor coronapatiënten nog dertien ic-bedden en veertig normale verpleegbedden leeg. Enkele uren later waren van die veertig bedden er nog 38 over.

Geen ruimte meer in het Martini Ziekenhuis

Gemiddeld hebben de noordelijke ziekenhuizen dus nog ruim vier gewone verpleegbedden en één ic-bed en beschikbaar voor coronapatiënten. Maar bijvoorbeeld het Martini Ziekenhuis maakte donderdag bekend vol te zitten. Nieuwe coronapatiënten worden doorgestuurd naar een ander ziekenhuis in de regio.

Steeds minder bedden beschikbaar

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) publiceert iedere dinsdag en vrijdag hoeveel COVID-19 patiënten in de negen noordelijke ziekenhuizen zijn opgenomen. Daarbij moet worden aangetekend dat het om een momentopname gaat. De cijfers kunnen letterlijk ieder uur veranderen. Maar de trend is dat het aantal beschikbare bedden steeds verder afneemt.



De cijfers van vrijdag 23 april, 10.00 uur

Groningen: 77 patiënten, waarvan 28 op een IC-bed.

Friesland: 71 patiënten, waarvan 28 op een IC-bed.

Drenthe: 42 patiënten, waarvan 15 op een IC-bed.

Van deze 190 coronapatiënten komen er 59 van buiten de noordelijke regio. Van hen liggen 27 op een ic-afdeling.

