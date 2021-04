RUG-docente doelwit van extreemrechtse lastercampagne: 'Krankzinnig'

Ze ontvangt intimiderende en beledigende berichten aan haar adres, valt te lezen in de tweet.

Bedreigingen na tv-optreden

De bedreigingen begonnen na haar optreden vorige week donderdag in het tv-programma Argos Medialogica van omroep HUMAN. De assistent-professor is gespecialiseerd in extreemrechtse organisaties en populisme. Ze deed veelvoudig onderzoek naar de relatie tussen media-aandacht en het succes van politieke partijen bij verkiezingen. Vanuit haar expertise sprak ze in de aflevering 'Journalistiek in Crisistijd' over extreme meningen en polarisatie in de publieke opinie.

Het is niet alleen een aanval op mij als persoon, maar op de wetenschap Léonie de Jonge - RUG-politicoloog

In de aflevering komt onder meer een fragment voorbij van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet, waarin hij de ernst van het coronavirus bagatelliseert en wetenschappelijk onderbouwde cijfers bekritiseert.

De Jonge reageert daarop door te zeggen dat radicaal rechtse populisten vaak op dezelfde manier te werk gaan, namelijk door een schandaal te creëren, in de slachtofferrol te kruipen en te ontkennen, 'om vervolgens een ander schandaal te creëren'. Ook laat ze in de aflevering haar licht schijnen over hoe media in andere Europese landen omgaan met extreme meningen.

'Even laten bezinken'

Het is niet bekend wat de strekking van de berichten is die de universitair docent heeft ontvangen, en van wie deze afkomstig zijn. In een reactie laat De Jonge weten de situatie 'even te laten bezinken'. 'Maar het gaat ook niet zozeer over mij persoonlijk. Het is niet alleen een aanval op mij als persoon, maar op de wetenschap en de academische vrijheid', zegt ze.

We verwerpen elke vorm van intimidatie Rijksuniversiteit Groningen

Haar directe collega's van de Rijksuniversiteit Groningen spreken onder het Twitterbericht hun steun uit aan De Jonge. Ook ontvangt ze tientallen steunbetuigingen van collega-wetenschappers van andere universiteiten in het land. Casper Albers, docent Statistiek aan de RUG, noemt de lastercampagne richting zijn collega 'krankzinnig'. 'Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat wetenschappers ongestoord hun werk kunnen doen.’

Reactie universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen laat in een officiële reactie weten De Jonge te steunen waar nodig. 'Ook beschouwen we dit als een inbreuk op academische vrijheid. We verwerpen elke vorm van intimidatie. Als iemand naar aanleiding van zijn of haar werk voor de RUG agressief wordt benaderd, is dat onacceptabel.'

Léonie de Jonge van de Rijksuniversiteit Groningen in het tv-programma Argos Medialogica (Foto: HUMAN/NPO)

