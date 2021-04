Plan verkeer Stad: 30 kilometer wordt norm, tram van oost naar noord

Het verkeer in de stad Groningen gaat de komende jaren op de kop, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Voor 2040 moet 30 kilometer per uur de norm worden, komt er een 'tram of tramachtige verbinding' tussen Europapark en Zernike en gaat verkeer tussen de wijken over de ringweg.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) over zijn plannen voor het verkeer in de toekomst: 'Mensen moeten uit de auto en in het openbaar vervoer.'

Alle plekken blijven met de auto bereikbaar, maar het is niet meer de snelste manier. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks)

30 kilometer op Diepenring

Om dat te bereiken gaat de maximumsnelheid in de plannen op verschillende plekken van 50 naar 30 kilometer per uur. Een voorbeeld is de Diepenring. Daar rijdt nu nog geregeld verkeer tussen de wijken: de wethouder wil daar vanaf.

'Alle plekken blijven met de auto bereikbaar, maar het is niet meer de snelste manier.' Bovendien wordt het parkeren op de Diepenring aan banden gelegd. Mensen die niet in de stad wonen, parkeren in parkeergarages of op P+R-plekken en gaan op een andere manier de stad in.

Wegen in tweeën geknipt

Andere wegen worden als het ware in tweeën geknipt, als het aan Broeksma ligt. Dat gaat bijvoorbeeld gebeuren met de Stationsweg.

Ook de Eikenlaan, nu nog een drukke autoroute, is daar een voorbeeld van. Het is de bedoeling dat die straat alleen voor fietsers en openbaar vervoer een doorgaande route blijft. Auto's moeten de ring op.

'Bijkomend voordeel is dat de komst van een dure fietstunnel onder de Eikenlaan niet meer nodig is', zegt Broeksma. Die tunnel staat nu nog in de plannen: een kruisend fietspad waar veel studenten gebruik van maken zorgt voor drukte in de ochtend- en middagspits. Op dat fietspad vond eerder een proef plaats waarbij fietsers voorrang kregen op autoverkeer, maar met weinig succes.

Voor de tram er ligt, zijn we wel een paar euro verder, maar de ruimte is er Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks)

Oosterhamriktracé

Ook de plannen voor de aanpak van het Oosterhamriktracé staan met het voorstel van Broeksma op losse schroeven. 'Het is niet meer nodig', zegt Broeksma erover. 'Wijkbewoners worden op een andere manier met de ringweg verbonden.'

Tram

De komst van een tram in de stad Groningen lijkt met de plannen ook weer een stap dichterbij. Broeksma wil een tram ('of een tramachtige verbinding') laten rijden tussen station Europapark, het UMCG, het Noorderstation en Zernike.

'Voor die er ligt, zijn we wel een paar euro verder', erkent Broeksma, 'maar de ruimte is er'. Wat het college betreft is de populaire Qlink-bus geen optie voor deze route: 'een tram is een betere oplossing'.

Gaat dit echt gebeuren?

De vraag of het plan echt tot uitvoering komt, ligt later dit jaar bij de gemeenteraad. Tot 7 juni kunnen inwoners van de stad hun zienswijze er over indienen bij de gemeente.

