Bloemenhart Blijham om coronadoden te herdenken

Recht voor zorgcentrum Blanckenborg in Blijham zijn plantjes gepoot in de vorm van een hart. Het is een eerbetoon aan de bewoners die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het zorgcentrum werd hard getroffen door het virus. Tientallen bewoners en nog eens tientallen personeelsleden raakten nagenoeg gelijktijdig besmet met het virus. Uiteindelijk overleden 34 bewoners.

‘Bizarre tijd’

Er zijn tussen de 200 en 250 plantjes gepoot. ‘Het zijn Petunia's in allerlei kleuren’, vertelt Claire de Boer. Zij is leidinggevende bij Blanckenborg. ‘Daar is bewust voor gekozen, want die bloeien heel lang en zijn kleurig en fleurig. Het valt op en zorgt voor een glimlach op je gezicht.’

De planten zijn niet alleen leuk voor het oog, de achterliggende gedachte is vele malen belangrijker. De Boer: ‘Het is zo’n bizarre tijd geweest. Het is in eerste instantie natuurlijk verschrikkelijk voor de nabestaanden, maar voor ons als personeel was het ook enorm zwaar. Dat merk je nog steeds. Dit bloemenhart is ook een beetje emotieverwerking.’

Nog niet af

Het bloemenhart ligt er sinds deze week, maar is nog niet af. Er komt nog een roestkleurige rand omheen te staan, waardoor de bloemen uiteindelijk ook in een hartvorm blijven. ‘Dat gebeurt waarschijnlijk komende week’, vertelt De Boer.

‘En dan houden wij op 11 mei een ceremonie. Dan zal onze directeur wat vertellen, er wordt muziek gedraaid en een gedicht opgedragen. Helaas kunnen wij niet groots uitpakken. Dat is echt jammer. Wij hadden het liefst alle familie van de overleden bewoners uitgenodigd, maar dat kan in deze tijd niet. Wij gaan wel foto’s van het bloemenhart naar de familie sturen.’

