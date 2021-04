Danny Buijs hunkert naar een vol stadion

Op die 25 september zagen zo’n 8000 toeschouwers hoe FC Groningen kansloos met 3-1 van FC Twente verloor. Nu, zo’n zeven maanden later, mag er eindelijk weer publiek bij een eredivisiewedstrijd aanwezig zijn. In het Philips Stadion zijn zaterdag zo’n 4000 supporters van PSV welkom, die allen eerst getest dienen te worden.

‘Sowieso mooi dat er weer mensen in het stadion zijn, ook al is het een uitwedstrijd’, stelt Buijs. ‘Het liefst had je gelijk thuis dat gevoel meegepakt. We hunkeren naar volle stadions om in thuiswedstrijden de support te voelen en soms in uitwedstrijden de vijandigheid om die atmosfeer mee te maken.’

De mensen die zaterdag in Eindhoven naar binnen mogen, zullen het moeten doen zonder Arjen Robben. ‘Dat is met het oog op de duels in de nabije toekomst, waarin het er echt om gaat’, stelt de buitenspeler. ‘Theoretisch zou ik er morgen bij kunnen zijn, maar het is verstandiger om het niet te doen. De play-offs is het uiterlijke doel.’ Robben maakte twee weken geleden tegen Heerenveen zijn rentree na zo’n zes maanden blessureleed. Tegen de Friezen deed hij ruim twintig minuten mee.

Verdediger Bart van Hintum is vanwege een blessure ook niet inzetbaar. Alessio da Cruz is een twijfelgeval en begint, als hij meegaat, op de bank. Azor Matusiwa keert na een schorsing terug in het elftal.

‘Ik had eigenlijk verwacht dat ze nu nog in de titelrace met Ajax zouden zitten’, zegt Buijs over de tegenstander. ‘Ik vind dat ze heel veel goede spelers hebben met veel individuele kwaliteiten. Een goed team met een duidelijke speelwijze. Wij moeten een topdag hebben en hopen dat zij een iets mindere dag hebben, dan gaan we zien hoever we gaan komen.’

