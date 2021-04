Spoor tussen Scheemda en Winschoten wordt verdubbeld voor Wunderline

Tussen Hoogezand en Zuidbroek wordt, naast het plaatsen van snellere wissels, ook de grond onder het spoor verstevigd om treinen sneller te kunnen laten rijden.

Nieuw stuk spoor komt vlak voor woningen

De provincie wil ook het spoor tussen Scheemda en Winschoten verdubbelen en verstuurt volgende week een kleine twaalfhonderd brieven naar omwonenden om hen daarover te informeren. Aan de noordkant van het huidige stuk spoor komt een tweede stuk spoor. Voor zo’n zeventig adressen in Winschoten wordt het spannend, want dat spoordeel komt pal voor hun woning. De provincie wil onder meer met deze groep in gesprek om te kijken hoe het plan zo goed mogelijk ingepast kan worden.

De maatregelen zijn nodig om de snellere treinverbinding tussen Groningen en Bremen mogelijk te maken. ‘We willen met deze groep het ontwerp zo goed mogelijk insteken zodat de mensen er zo min mogelijk last van hebben’, zegt Wunderline-projectleider Tjeerd Postma namens de provincie.

Bodem tussen Zuidbroek en Scheemda is te zwak voor snelle trein

Het spoor tussen Zuidbroek en Scheemda wordt vooralsnog niet aangepakt. Uit eerdere analyses bleek dat de bodem te zwak is om de trein daar sneller dan 120 kilometer per uur te laten rijden. Door het spoor elders aan te pakken, hoopt Postma dat dit verlies wordt gecompenseerd.

Eind 2024 moet de spoorverdubbeling tussen Winschoten en Scheemda klaar zijn. Dan hopen de betrokkenen bij de Wunderline ook dat de Friesenbrucke klaar is, de kapot gevaren brug over de rivier de Ems bij Weener. Postma gaat ervan uit dat die planning gehaald wordt.

We gaan samen met de Duitse betrokkenen in gesprek om te kijken of we geld vanuit Europa gaan krijgen Wunderline-projectleider Tjeerd Postma

Wunderline gaat in 2030 sneller rijden

Daarna begint het werken aan de volgende stap. In 2030 willen de Nederlandse en Duitse overheden dat de Wunderline sneller gaat rijden. De reistijd moet worden teruggedrongen van 2 uur en 26 minuten naar 2 uur en 11 minuten. Om dit te laten slagen, is nog ruim 74 miljoen euro nodig. Daarvan moeten de Duitse overheden zo’n zestig miljoen euro ophoesten. ‘Maar we gaan samen met de Duitse betrokkenen in gesprek om te kijken of we geld vanuit Europa gaan krijgen’, zegt Postma, die ook een denkverandering in Duitsland ziet optreden. ‘Je ziet dat Duitsers door de klimaatdiscussie steeds meer gaan nadenken over investeringen in spoorverbindingen. Dat kan in ons voordeel zijn, maar ik reken me nog niet rijk.’

Greep uit reserves provincie is nodig

Om de eerste bouwfase mogelijk te maken, stemde Provinciale Staten eerder deze week in met het voorstel om 14,1 miljoen euro uit de reserves van de provincie te halen. Dat geld is nodig om het project op gang te brengen. Eerder kreeg de Wunderline ook al een kleine dertien miljoen euro van Europa. Wanneer de provincie deze greep uit de kas niet zou doen, zou dat Europese deel mogelijk moeten worden terugbetaald, aangezien de termijn om het uit te geven binnenkort afloopt. Dat is nu voorkomen, waardoor de Wunderline weer een stapje dichterbij is.

