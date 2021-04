Wandelend leren over oorlogsmonumenten in Stadskanaal

De bibliotheek en het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal hebben een nieuwe wandelroute langs oorlogsmonumenten gemaakt. Het traject van vier kilometer is interactief: via scancodes kun je filmpjes bekijken over de verschillende monumenten waar je langs loopt.

De route begint bij de bibliotheek in Stadskanaal. De scancode staat groot op de deur. Als je deze scant met je telefoon begint het eerste filmpje.

De route gaat onder andere langs het Pools oorlogsmonument. Het 'Generaal-Maczek-monument' herinnert de inwoners van Stadskanaal aan de bevrijding van hun stad, op 12 april 1945 door het Poolse bataljon 'Strzelców Podhalanskich', onder leiding van generaal S.W. Maczek.

Stolpersteine van verzetsstrijder

Harma de Roo is een van de initiatiefneemsters van de route. 'Cornelis Hoving was verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. In deze woning is hij opgepakt en afgevoerd naar kamp Westerbork, hij heeft het niet overleefd', vertelt de Roo op de plek van de 'stolpersteine' (struikelsteen) van Cornelis Hoving.

In het Julianapark in Stadskanaal staat het oudste monument: een veldkei van 15.000 kilo. 'De route is te lopen tot 9 mei, dus ik zou zeggen trek lekker de wandelschoenen aan en ga erop uit', aldus de Roo.