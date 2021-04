Goede doelen getroffen door coronacrisis: 'Al blij met 1000 euro'

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau Fondsenwerving en de Radboud Universiteit.

Minder geld voor jeugdkampen

Stichting Munkacs, gevestigd in Hoogkerk, verloor in 2020 zelfs ruim de helft van de inkomsten ten opzichte van 2019. ‘We haalden elk jaar wel 5000 euro binnen. Als het nu 1000 tot 2500 euro is, dan zijn we al heel blij,’ zegt bestuurslid Harry van der Laan tegen OOG TV.

Het geld dat Stichting Munkacs ophaalt is bedoeld voor hulp in een zigeunerkamp in Oekraïne. Daar worden bijvoorbeeld jeugdkampen georganiseerd om de bewoners uit hun sociale isolement te halen.

Ook Martini Ziekenhuis merkt effect

Ook Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis merkte het effect van de coronacrisis. Het goede doel realiseert voorzieningen voor patiënten in en rond het Martini Ziekenhuis, zoals Muziek Aan Bed. ‘Musici spelen aan het bed van de patiënt om even minder zorgen te hebben', vertelt Laura de Vries van de stichting.

Ongeveer drie jaar geleden is Vrienden van het Martini Ziekenhuis opgericht. In het jaar voor corona ontving ze ongeveer ’zeventig tot tachtigduizend euro’ aan steun, in geld en in natura. Sinds corona stagneerde de groei die ze in korte tijd realiseerde.

