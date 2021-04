Warming-up: PSV - FC Groningen

Voor het eerst sinds halverwege september is er weer publiek aanwezig bij een wedstrijd van FC Groningen. Destijds zagen zo’n 8000 mensen hoe er met 3-1 van FC Twente werd verloren. In het Philips stadion zijn vanavond 4000 mensen aanwezig, allen in het bezit van een negatieve coronatest.

Al die mensen hadden uiteraard gehoopt om Arjen Robben tegen zijn oude club in actie te zien komen, maar de Bedumer laat verstek gaan. Niet vanwege een blessure, maar omdat alles erop gericht is dat Robben de laatste wedstrijden van het seizoen een substantiële bijdrage kan leveren. Tijdens trainingen vliegen de vonken eraf en toont hij bijna dagelijks zijn klasse. Robben hoopt er komende week tegen Sparta bij te zijn.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen kan de play-offs bijna niet meer mislopen. Het verschil met nummer acht Heracles is voorafgaand aan deze speelronde zeven punten. Met nog vijf wedstrijden te spelen, ziet het er wat dat betreft uitstekend uit voor de ploeg van Danny Buijs. Toch wil Groningen de zesde plaats koste wat het kost behouden, want dan mag er de eerste play-off wedstrijd thuis worden gespeeld. Iets wat, met het oog op publiek, natuurlijk een heel fijn gegeven is.

FC Groningen draait de laatste weken wel moeizaam. De Derby van het Noorden werd verloren, wat niet geheel onterecht was. De terugkeer van Azor Matusiwa is wat dat betreft een zegen, want om de slag op het middenveld heeft de FC er daardoor weer een ijzersterke soldaat bij.

De vorm: PSV

Voor PSV is alles op de tweede plaats gericht. De Eindhovenaren doen niet meer mee voor de titel, maar zijn wel met AZ in een spannend gevecht gewikkeld om de tweede plaats. PSV staat op basis van een iets beter doelsaldo hoger dan de Alkmaarders. Trainer Roger Schmidt beschikt over een vrijwel fitte selectie. De wedstrijd zal tevens in het teken staan van de overleden Willy van der Kuijlen. Hij scoorde maar liefst 308 eredivisiegoals voor PSV.

Waar moeten we op letten?

Azor Matusiwa is na zijn schorsing weer terug op het veld. Nadat hij tegen VVV al na twintig minuten een rode kaart kreeg, moest hij twee weken geleden tegen sc Heerenveen vanaf de tribune toekijken. Het is natuurlijk al vaker gezegd, maar Matusiwa was voor de winterstop eigenlijk de vertolking van wat FC Groningen wil laten zien. Vanwege een vervelende enkelblessure stond hij lang langs de kant, wat ook terug was te zien in het spel van FC Groningen. Daniël van Kaam stond op zijn positie, maar voelde zich daar eigenlijk geen moment echt thuis. Doordat Matusiwa terugkeert, kan Van Kaam ook weer op zijn eigen plekje op het middenveld staan, wat het hele elftal ten goede komt.

Historie

FC Groningen en PSV stonden 41 keer eerder tegenover elkaar in Eindhoven voor een eredivisiewedstrijd. Er werd 31 keer door PSV gewonnen, negen keer werd het gelijk en FC Groningen won slechts één keer. Dat was in 2014, toen er dankzij goals van Richairo Zivkovic, Filip Kostic en Tjaronn Chery met 3-2 werd gewonnen.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. PSV – FC Groningen begint om 18.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 18.00 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben en Bart van Hintum zijn sowieso niet inzetbaar, Alessio da Cruz is een twijfelgeval.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Itakura, Dammers, Te Wierik, Matusiwa, Daniël van Kaam, El Messaoudi, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.