Teijin Aramid aan stakers: 'Oplossing ligt niet in hoger loonbod'

Medewerkers van kunstvezelproducent Teijin Aramid in Delfzijl en Emmen voeren al vanaf dinsdagmiddag actie. Vakbond FNV en het bedrijf kunnen het niet eens worden over een loonsverhoging. 'Het is een heel vervelende situatie', verzucht CEO Peter ter Horst van het bedrijf.

Werknemers eisen meer loonsverhoging dan de directie biedt. FNV wil er drie jaar op rij vijf procent bij, Teijin Aramid biedt in totaal 6,25 procent.

'We hebben vijftien maanden onderhandeld over een nieuwe cao. Ons idee is dat er nu een uitstekend cao-bod ligt', vertelt Ter Horst aan RTV Drenthe. 'Het is een pakket met goede maatregelen, waar vrijwel alle bonden het mee eens zijn. Alleen de FNV heeft dus nog op één punt kritiek.'

Beter en eerder met pensioen

Volgens Ter Horst moet er naar meer worden gekeken dan alleen het loonbod. 'Zo verbeteren we de pensioenen en komt er een zogenaamd bedrijfs-AOW waardoor werknemers eerder met pensioen kunnen. Kortom, het is een prachtig pakket. Hier is menig Nederlander jaloers op.'

Ter Horst kan zich niet vinden in de kritiek van de FNV dat het loonbod van Teijin Aramid een reële koopkrachtverbetering mist. 'Ons personeel gaat er wel degelijk in koopkracht op vooruit. Wij betalen uitstekende salarissen en zitten daarmee aan de bovenkant van de markt, dat weet eigenlijk iedereen.'

'Spanning op de werkvloer'

De staking omschrijft de bestuurder als een 'heel vervelende situatie'.

'Lang staken is voor niemand goed, niet voor onze mensen en niet voor onze klanten. Het zorgt ook voor spanning op de werkvloer, want sommige mensen staken en anderen juist niet. Daar zal je onderling discussies over hebben. Verder worden klanten nu niet beleverd, dat heeft ook gevolgen voor onze betrouwbaarheid. En financieel heeft het uiteraard ook consequenties.'

Werken aan oplossing

Teijin Aramid blijft zoeken naar een dialoog met de FNV. 'We hebben vandaag weer een brief gestuurd en blijven natuurlijk in gesprek', zegt Ter Horst.

'Wij denken alleen dat de oplossing niet in een hoger loonbod ligt, maar in andere dingen. Ik hoop dat we dit snel kunnen beëindigen. Ik ga er eigenlijk vanuit dat we met z'n allen straks weer vooruit kunnen kijken en gezamenlijk kunnen werken aan het prachtige bedrijf van ons.'

