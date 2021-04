Gemeente Groningen stopt samenwerking met Schakelkans

De gemeente Groningen zet voor dit jaar een punt achter het project Schakelkans, waarbij mensen in de bijstand in opdracht van de gemeente tijdelijk ondergebracht worden bij werkgevers.

'We zetten het voorlopig even in de koelkast', zegt wethouder Carine Bloemhof. Zij noemt de beslissing een pragmatische. 'Zowel vanuit de vraag- als aanbodkant was er weinig behoefte aan Schakelkans.'

Niet dienstbaar

Dat is waarschijnlijk een gevolg van de coronapandemie. Bloemhof: 'De arbeidsmarkt is nu dusdanig dat het op dit moment niet dienstbaar is.'

De wethouder voegt daaraan toe dat het project niet helemaal van de baan is. 'We beëindigen het voor dit jaar, maar we gaan het periodiek bekijken. Als de arbeidsmarkt straks weer aantrekt, gaan we het mogelijk toch weer inzetten.'

'Hopelijk definitief besluit'

Vakbond FNV is blij met het besluit van de gemeente, maar voegt daaraan toe dat het hoopt dat de tijdelijke stopzetting straks wordt omgezet in een definitieve. De bond liet al eerder weten dat het Schakelkans een project acht waarbij geld wordt verdiend over de rug van uitkeringsgerechtigden.

Goedkoop verdienmodel

'Die mensen zijn slechts goedkope arbeidskrachten in een goedkoop verdienmodel voor werkgevers, bureau Schakelkans en de gemeente Groningen', zegt Maureen van der Pligt van de FNV.

Van der Pligt zegt blij te zijn dat de stekker er nu voorlopig uit is. 'Maar ik denk dat er nog wel wat uit te leggen valt naar aanleiding van de beantwoording van ons WOB-verzoek.'

