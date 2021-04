Column: Veldlabproeven

Een roze hockeyveld duikt normaal gesproken alleen op in een stevige LSD-trip maar in een tijd van ‘Field Lab Experimenten’ is álles mogelijk. Dus durfde de Hockey Club Winschoten te geloven dat de volslagen onbekende organisatie ‘Hockeywerkt.nl’ wel even een roze hockeyveld cadeau zou doen.

Dat is minder gek dan het lijkt, dat geloof, want hoevelen van ons klampen zich niet vast aan de gedachte van een leven na de dood. En hoevelen geloven niet dat corona vanzelf wel overgaat, zonder dat de overheid ons onze terrassen afpakt? Vergeleken bij dit soort gedurfde visioenen is een gratis roze hockeyveld eigenlijk net zo gewoon als de miljoenenerfenis van een Nigeriaanse prins.

Natuurlijk bleek het roze hockeyveld een fata morgana. Of erger nog, een mislukte grap in de vorm van een roze trainersbordje. Dat kon er, na de teleurstelling over alle verbroken verkiezingsbeloften van de afgelopen weken, ook nog wel bij. Iedereen in tranen, van de teleurgestelde clubleden tot aan de directeur van Hockeywerkt, om een roze hockeyveld dat lucht was en lucht bleef. De scène zou niet misstaan in een religieus drama waarin de ons beloofde hemel blijkt neer te komen op een lullig misverstandje tussen God en mens.

Het is ook niet meer goed te maken door die paupers van Hockeywerkt, want hoe kunnen de leden van HCW ooit nog met plezier naar hun club fietsen, nu daar géén roze hockeyveld ligt? Iets niet meer goed kunnen maken, is een soort hel. Die bestaat dus wél.

We kunnen gerust stellen dat dit roze Field Lab Experiment mislukt is. Gelukkig niet het enige mislukte experiment, want ook die krankzinnige happening van tienduizend hossende Radio 538-adepten (waarbij je naar adem moet happen en kalmerende slokjes water drinken om de krankzinnigheid te overzien van het idee, het plan, de minister, de organisatie en de beoogde deelnemers) is afgeblazen. Ook een vergelijkbaar Field Lab Experiment, in de Efteling, ging niet door, bij gebrek aan animo. En dat terwijl Brabanders toch graag over elkaar heen aërosoleren, met die zachte G van ze.

Die experimenten zijn misschien ook helemaal niet nodig, want over een paar maandjes zijn we immers gevaccineerd? Het is echt een plausibeler visioen dan een roze hockeyveld: die terrassen kunnen komende zomer open. Laten we dan meteen ook afspreken dat iedereen die het hele jaar heeft lopen drammen dat die terrassen van ons zijn afgepakt, daar ook elke dag te vinden is. En we willen het woord ‘terras’ voorlopig ook niet meer horen!

We kunnen, met die voortschrijdende vaccinatiegraad, heus met een roze bril naar de nabije toekomst kijken, maar intussen dreigt, ook in Noord-Nederland, wel code zwart. Dan kan niet iedereen die dat nodig heeft op de Intensive Care terecht. Het zou erg verdrietig zijn als straks patiënten die zich niet eens hebben opgegeven voor een Field Lab Evenement, wel worden opgegeven op de IC. Het is duidelijk dat Hugo de Jonge een beetje ‘gesensibiliseerd’ moet worden opdat hij zich een beetje inhoudt met die malle experimenten van hem.

Het is waar, hij heeft ons nooit een roze hockeyveld beloofd, maar hij kan toch op zijn minst zijn best doen om ons nog een paar weekjes min of meer gezond te houden.