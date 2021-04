Bijna vijf jaar wachten op sociale huurwoning in Stad

In de stad Groningen moet je zo'n vijf jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Dat blijkt uit onderzoek dat de NOS heeft uitgevoerd. In onze provincie is dat de langste wachttijd.

Van de zes grote steden in het land telt alleen Rotterdam gemiddeld een kortere wachttijd. Daar bedraagt de wachttijd nog geen drie jaar. In Amsterdam (ruim 13 jaar), Utrecht (ruim 11 jaar) en Eindhoven (ruim 7 jaar) zijn de wachttijden aanmerkelijk langer.

Westerwolde, Pekela en Veendam: kortste wachttijd

Van de gemeenten waar de NOS gegevens van heeft, blijken er 146 te zijn waar de gemiddelde wachttijd langer is dan in de gemeente Groningen. Die gemeenten bevinden zich veelal - maar niet uitsluitend - in de Randstad.

Westerwolde, Pekela en Veendam horen bij de top tien van gemeenten met de kortste wachttijd. In alle drie de gemeenten is dat net iets meer dan een jaar.

Actief zoeken

Dat je in Stad bijna vijf jaar moet ingeschreven staan betekent overigens niet perse dat woningzoekenden ook net zo lang actief op zoek zijn. Veel woningbouwcorporaties hanteren een verschil tussen inschrijftijd en zoektijd.

Inschrijftijd is de tijd tussen het eerste moment van inschrijven en het daadwerkelijk vinden van een huis. Zoektijd is het moment dat je voor het eerst actief op een woning reageert en het moment dat je een woning vindt. Het gaat dan om een periode waarin regelmatig gezocht wordt.

Mensen zoeken in Groningen gemiddeld 2,5 jaar

Veel mensen staan namelijk ingeschreven zonder dat ze actief zoeken, omdat ze weten dat je 'veel punten' moet hebben voor je serieus in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

In de gemeente Groningen zoeken mensen gemiddeld bijna 2,5 jaar. Dat is de langst zoektijd in de provincie, maar lang niet zo hoog als in bijvoorbeeld Utrecht en Den Haag. Van Amsterdam is geen zoektijd bekend.

Verantwoording

Voor dit onderzoek heeft de NOS voor zo veel mogelijk Nederlandse gemeenten de gemiddelde inschrijfduur in kaart proberen te brengen. Op basis daarvan heeft de NOS voor bijna 60 procent van de Nederlandse gemeenten een beeld kunnen schetsen. Midden-Groningen, Het Westerkwartier, Het Hogeland en Eemsdelta zijn niet in dit onderzoek voorzien. Van deze gemeenten zijn onvoldoende betrouwbare gegevens bekend. Voor meer informatie over de werkwijze in dit onderzoek, klik hier.

