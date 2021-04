Ondermaats Lycurgus ziet Dynamo langszij komen in titelstrijd

De volleyballers van Lycurgus hebben zaterdagmiddag de prijs betaald voor een off-day in de eerste twee sets tegen Dynamo. In eigen huis ging de ploeg van coach Arjan Taaij met 3-1 onderuit. Hierdoor is de stand in de best-of-three serie om de landstitel weer in evenwicht: 1-1.

Zondagmiddag 25 april om 15.00 uur begint nu de beslissende wedstrijd in Apeldoorn. De winnaar van dit duel mag zich landskampioen noemen. De Groningers stonden er na de zwaarbevochten zege in de eerste wedstrijd goed voor, maar kwamen er zaterdag lange tijd niet aan te pas. Dynamo hoefde niet eens hun beste spel boven te halen om winnend uit het strijdperk te komen.

Setstanden

De setstanden waren 21-25, 14-25, 25-21 en 18-25. Taaij probeerde in de eerste twee sets met verschillende wissels en time-outs het tij te keren hetgeen niet lukte. Alleen in de eerste set kon Lycurgus nog enigszins in het spoor blijven van de bezoekers. In de tweede set was het verschil snel gemaakt en zo stoomde Dynamo probleemloos door naar een 0-2 tussenstand.

Missers

In de Tosporthal van het Alfa-college leek Dynamo wel de ploeg in vorm te zijn in plaats van Lycurgus. De thuisploeg straalde geen enkel zelfvertrouwen uit, miste eenvoudige kansen en kwam in de beginfase geen moment in de wedstrijd. Dynamo-coach Redbad Strikwerda hoefde nauwelijks instructies te geven aan de kant want zijn spelers profiteerden optimaal van de missers aan Groningse kant.

Spannende derde set

In de derde set beten de blauwhemden eindelijk wel van zich af. Er werd een 21-19 voorsprong genoteerd. Eindelijk leek de thuisploeg het besef te hebben dat de tegenstander al drie keer op rij verslagen was. Lycurgus stond steeds aan de goede kant van de score. Het beslissende punt kwam op naam van Jerome Cross: 25-21.

Beslissing

Zo moest er een vierde set aan te pas komen. Dynamo nam al vlot het voortouw. Lycurgus deed er alles aan om terug te komen, maar de gasten bleven scherp en zorgden zo voor de beslissing in deze wedstrijd. Nu treffen beide kemphanen elkaar nog één keer dit seizoen. De winnaar mag in Gelderland de kampioensbeker omhoog houden.

