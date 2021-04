Expeditie 1,5 meter: de luierlijn van Noorderhoogebrug

Het weer is best fris, maar dat weerhoudt mensen er niet van om een duik te nemen in het water bij het Stadsstrand in Groningen.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

? Buitensporten in Groningen

? Gravenburg neemt afscheid van postbode

? Circulair wonen in Noorderhoogebrug

? En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

