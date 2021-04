Borst: 'Dynamo was beter, morgen staan wij er weer'

De bezoekers uit Apeldoorn waren volgens Borst in alle facetten van het volleybalspel beter. 'Zuur dat dit ons overkomt in een wedstrijd waarin we in eigen hal kampioen kunnen worden. Soms zijn er duels waarbij je er niet aan te pas komt. Daar was dit er één van.'

Strijdbaar

Borst was wel meteen weer strijdbaar na de nederlaag. 'Er is geen man overboord. Ik put hoop uit onze prima wedstrijden van de afgelopen weken. Dit is zuur, we moeten het verwerken maar wel heel snel want morgen valt de beslissing al.'

Klaar met corona-vragen

De middenblokkeerder was verder wel klaar met vragen over corona. 'De spelers van Dynamo zeggen zelf dat het geen excuus meer mag zijn. Hou daar dan verder over op,' besluit Borst. Hij refereerde hiermee aan de teksten van de winnende coach Redbad Strikwerda.

'Covid-boys'

Want Strikwerda sprak net daarvoor over zijn team als de 'covid-boys'. 'We hebben wat meer energie nodig om op gang te komen en werden geholpen door de fouten van Lycurgus. Zo eerlijk moet je ook zijn. De invloed van corona is bij ons ook absoluut nog niet weg. Vandaag werden wij niet gedwongen om enorm lange rally's achter elkaar te spelen. Morgen gaan we 2,5 uur met elkaar strijden. Daarna heeft de beste gewonnen en is kampioen.'

Niet goed genoeg

Lycurgus-coach Arjan Taaij was het eens met de woorden van Borst. 'Blokkerend en verdedigend was het niet goed genoeg bij ons. De beste ploeg wint, geen excuses. Misschien dat we het morgen tactisch wat andere dingen gaan doen. We stonden vanaf het begin onder druk. Het verschil was te groot.' Of Dynamo steeds fitter oogt na hun corona-besmettingen, daar wou Taaij geen uitspraken over doen. 'Dat kan ik niet zeggen. Wij moeten er morgen staan. Klaar.'

