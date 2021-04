FC Groningen staat door benutte penalty Zahavi met lege handen in Eindhoven

Wessel Dammers was de ongelukkige bij de penaltysituatie. De centrale verdediger kreeg de bal van een meter keihard tegen zijn arm aangeschoten. Het voorval ontging scheidsrechter Manschot eerst, maar de VAR in de vorm van Kevin Blom dirigeerde de arbiter naar het scherm. Na enig wikken en wegen ging de bal op de stip. De Israëlische spits van PSV benutte dit buitenkansje. Dammers kreeg ook nog geel voor iets waar hij niets aan kon doen.

El Messaoudi raakt de paal

Vlak na de openingstreffer leek PSV op 2-0 te komen, maar het doelpunt van Gakpo werd terecht teruggefloten door de VAR vanwege buitenspel. Groningen speelde geconcentreerd in Eindhoven. Vlak voor de penalty was het El Messaoudi die dichtbij een doelpunt was na een prima actie van El Hankouri. El Messaoudi raakte met zijn schot de paal.

Sterk verdedigen

In de eerste helft stond het verdedigend bij FC Groningen uitstekend, maar waren de kansen wel voor PSV, Na een kwartier spelen schoot Gakpo uit de draai keihard op de lat en in de 29e minuut was het doelman Padt die Malen van scoren wist af te houden. Naast Padt waren Matusiwa en Itakura de uitblinkers aan de kant van FC Groningen.

Lege handen

Na de openingstreffer hield Padt de Groningers nog een aantal keer op de been. In de slotfase gingen de bezoekers op zoek naar de gelijkmaker. Van een offensief was echter geen sprake en zo bleef FC Groningen met lege handen achter op basis van een dubieuze strafschop. Vanwege buitenspel werden overigens PSV-'goals' van Gakpo en Malen afgekeurd. Diep in de blessuretijd ging Padt mee naar voren bij een corner en kopte volledig ongedekt net voorlangs.

Zesde

De groen-witten blijven zesde in de eredivisie met 46 punten uit dertig duels. De ploeg van coach Danny Buijs vervolgt het seizoen op zondag 2 mei. Dan staat de thuiswedstrijd tegen Sparta op het programma. De aftrap in het HCM-stadion is 14.30 uur.